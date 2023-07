A piros zászlókkal megjelölt belvárosi éttermekben, kávézókban, borozókban beszerezhető like érmékkel voksolhat a közönség, nem csak az utcazenészekre. A képzőművészek alkotásaira is lehet szavazni, az Egriek Kedvenc Alkotása cím nyertesét is a vasárnapi záróünnepségen hirdetik majd ki. Az Éter Plusz Tehetségkutató Fesztivál résztvevői közül pedig kiderül, kié lesz az Eger Hangja cím.

Dr. Lőrincz György, az Egri Borút Egyesület elnöke portálunknak elmondta, az Egri Borvidék borászai idén is várják a borkedvelőket a VINO Kóstoló Borünnepre, mely szintén vasárnapig tart a Dobó téren. A rendezvényen számos borvidéki pincészet mutatja be legjobb fehér-, rozé-, vörös- és pezsgőborait. Az ötnapos ünnepen a borokhoz illő finom fogásokból is válogathatunk a város szívében.