A közönség mellett szakmai zsűri is dönt a legjobbakról. A Képzőművészeti Utcafesztivál szervezője, művészetpártoló Teleki Klára elmondta, negyedszer rendezik meg a fesztiváljukat, melynek az idei szlogenje: Alkossunk szabadon!

– Új képzőművészeti attrakciókkal várjuk az érdeklődőket az Eszterházy téren, ahol 35 standot hozunk létre. Nagy örömünkre két művészeti iskola is részt vesz a fesztiválunkon, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájából és a A&B Összművészeti Alkotóműhelyből is érkeznek növendékek, hogy együtt alkossanak a felnőtt művészekkel – ismertette Teleki Klára, aki megjegyezte, minden nap lesz street art szabadtéri kiállítás, 26-án és 27-én hordófestéssel is készülnek, 28-án pedig látványfestés is lesz. A 30-ai díjkiosztó gálán kihirdetik az Egriek Kedvenc Alkotása cím nyertesét. Az alkotásokra szintén like érmékkel lehet voksolni.

A 19 éves múltra visszatekintő Éter Plusz Tehetségkutató Fesztivál főszervezője, Jakab Jácint a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, előzsűrizték a résztvevőket, biztosítva ezzel, hogy a legjobb előadók jussanak tovább a döntőbe. A lájk érmékkel Eger Hangjára is lehet szavazni, így kiderül majd, ki lesz a tehetségkutató legjobbja. Tíz produkció mutatkozik be szombaton, s két utcazenész is lehetőséget kap erre. A legjobbak értékes nyereményekre számíthatnak.