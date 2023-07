Hozzátette, hadi bemutatóval is készültek, melyben egy történeten keresztül mesélik el a vitézek, milyen lehetett egy ütközet a koraújkor során. Kiemelte, közel tízezer látogatót várnak a két nap során, ezt a vár száz dolgozója és száz hagyományőrző teszi lehetővé.

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A hivatalos megnyitót egy tüzérségi fegyverbemutató követte, hangosan szóltak a puskák, köztük a szakállas, és eldördült egy ágyú is. Az érdeklődők a nap során különböző koncerteket hallgathattak meg, a kicsik állatokat simogathattak a palotaudvaron, de meg is ütközhettek, hiszen a Varkoch-kapunál megrendezték a gyerekcsatát is.

Az érdeklődők betekintést nyerhettek a kovácsok munkásságába, de megismerkedhettek a nemezeléssel, a fazekassággal, a korongozással is. Ezzel nem ér véget a vigasság, vasárnap is folytatódik. Aki felmegy a várba, megtekintheti a hadibemutatót, ismét lesz zoknicsata, koncertek, s gyerekharc is.