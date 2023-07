Csütörtöktől vasárnapig rendezik a Szilvásvárad Masters versenysorozat fogathajtó állomását. Csütörtökön és pénteken a díjhajtás versenyszámot rendezik meg a lovas stadionban, szombaton a maratonhajtást a Diósban kialakított pályán, majd vasárnap az akadályhajtással dől el az összetett sorsa a stadionban.

Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója elmondta, 2018-ban nyitott ki a létesítmény és tértek vissza a versenyek a községbe, ez alatt négyezer ló fordult meg itt. Ez nehéz feladat volt, mert egy-két év kihagyás is sokat számít. A díjugratásban a nulláról indultak, de a Covid a segítségükre volt, hiszen amikor 2021-ben Nyugaton nem, itt lehetett nemzetközi versenyt tartani.

Örömét fejezte ki, hogy a Nemzeti Vágta döntőjét is itt rendezik majd ősszel. Jövőre ismét négyesfogathajtó világbajnokság lesz Szilvásváradon, ennek is tesztversenye lesz a mostani világkupa kvalifikációs esemény. Most négy szilvási fogat készül a nemzetközi eseményekre, ifj. Galbács Ferenc és Váczi István a négyesekkel a hollandiai Európa Bajnokságra, Dani Marcell és Penzer László a kettesfogatok franciaországi világbajnokságára szeretne kijutni. A szilvásváradi viadal meghatározó lesz a kerethirdetés szempontjából.

Pillanatkép a sajtótájékoztatóról

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Cseri Dávid bejelentette az is, hogy a mostani versenyen részt vesz a hatszoros ausztrál világbajnok és világkupa győztes Boyd Exell, illetve az amerikai Chester Weber.

Kilenc nemzet képviselői lesznek itt, a legtöbben magyarok, 70 fogat indul, s körülbelül kétszáz lovat hoznak. A magyar élmezőnyből itt lesznek például Dobrovitzék, vagy Romániából Babó Kálmán, Lázár Zoltán viszont betegség miatt lemondta a részvételt.

Cseri Dávid említést tett arról is, hogy Marshall István díjlovagló a fiatal lovas Európa Bajnokságra készül, illetve augusztusban díjugrató világkupa futam lesz a lovasközpontban, augusztus 19-én pedig éjszakai gálaműsort láthat a közönség. A díjugrató verseny nevezési listája még nem végleges, de thaiföldi, emirátusi sportolók is érkeznek majd.

Nagy István agrárminiszter a sportot és az együttműködést igénylő sportot, mint a lovaglás méltatta. Szerinte a lovas sport hazatért Szilvásváradra, a komplexum pedig azon kevés pálya egyike, amely minden szakágnak otthont adhat. Nemzeti kincsnek nevezte a lipicai fajtát, illetve a hetven éve Szilvásváradon otthont talált törzstenyészetet. Kiemelte, a fajta tenyésztése fölkerült a lipicai lótenyésztés hagyománya, szellemi kulturális örökségként, az UNESCO listájára.

A Szilvásvárad Mastersről elmondta, az is szép siker, hogy az elmúlt két évben minden eseményt figyelembe véve több mint négyezer ló érkezett ide. Az ezen a hétvégén megrendezendő nemzetközi fogathajtó és az augusztus 3-6. közötti díjugrató versenyre csaknem félezer ló várható hajtójával és lovasával több mint húsz nemzetet képviselve. A Lipicai Lovasközpont készen áll, hogy pályáin 2023 nyarán a világ legjobb fogathajtói és díjugratói között is legendák szülessenek. Megemlítette, hogy a díjugrató verseny világkupa-forduló is lesz egyben, olimpiai minősítő versenyszámmal, amely az egyéni kvóták megszerzését segíti a 2024-es párizsi olimpiára.

Kiemelte a lovas gálát, a Nemzeti Vágtát és a 2024-es négyesfogathajó-világbajnokságot. Utóbbi azért is fontos, mert az itt és az ország más részein az elmúlt időszakban megvalósult kiemelt beruházások, infrastrukturális fejlesztések mellett további lendületet adhatnak a hazai lósportnak és lovas sportnak. A tenyésztők és tenyésztőszervezetek mellett csaknem egy évtizede kiemelten támogatják a lovas rendezvényeket, a lovas sportot és a lósportot.

A jövő évi VB-hez szükséges gyakorló pálya megépítésére és mobil lóboxok beszerzésére további egymilliárd forint költségvetési pénzt adnak majd. Cseri Dávid hozzátette, a VB-hez szükséges plusz egy maratoni akadály tervei megvannak, az építés később kezdődik.