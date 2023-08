A felvételeket – ha csak a tervek addig nem változnak – néhány napon belül elkezdődnek. A polgármesteri hivatal a napokban a város hírportálján ismertette a helyieket is érintő részleteket. Ennek alapján a forgatás a volt cukorgyár területén és annak környékén történik. Ennek következtében augusztus 10-én, csütörtökön 12 és 24 óra között, 16-án, szerdán 6 és 20 óra között, valamint 17-én, csütörtökön 13 és 24 óra között megállási tilalom lesz érvényben a Cukorgyári úti parkolókban. Ugyanezen időpontokban a rendőrség közreműködésével teljesen lezárják a Cukorgyári úton a gépjárműforgalmat, továbbá a biztonság érdekében nagyjából 10 perces időtartamokra a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését is korlátozzák. A gépjárművezetők, a bringások és a gyalogosok emellett a Nefelejcs utca és az Árpád út kereszteződésében – ismertebben a rendkívül forgalmas „selypi sarkon” –, valamint a Nefelejcs út Aradi utcáig tartó szakaszán is részleges korlátozásra számíthatnak.

A polgármesteri hivatal közleménye nem tér ki rá, de értesülésünk szerint a munkálatok a közeli üzleteket is érintik. Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint van köztük olyan, amelyiknek a tulajdonosát már megkérték, hogy takarja el a cégért, illetve más módon, például tevékenysége szüneteltetésével is segítse elő a forgatást. Hogy mindezekért ajánlottak-e fel számukra ellenszolgáltatást, arról egyelőre nincs hírünk.

A helyieket megosztják az intézkedések, amint arra számos utalás található az internetes bejegyzésekben. Vannak, akik az éjszakai zajra, például a napok óta tapasztalható, járművektől származó erős motorzúgásra és gumicsikorgásra panaszkodnak. De akadnak olyanok is, akik az ipari múlthoz méltatlannak tartják a helyzetet. „Nem tudni mi ebben a jó hír, és kinek? Mi a cukorgyárat akkor jártuk be, amikor még működött, és az valódi csoda volt. Nagyjából sejtjük, hogy mi lehet a kulisszák mögött, de azt hiszem erre ma senki nem büszke. Még talán azzal együtt sem, hogy a romok között egy filmhez készülnek jelenetek. Ha megkérdezték volna az itt élőket, mi legyen a terület sorsa, mielőtt bárkinek eladják, biztosan nem filmforgatás történne ma ott” – jegyezte meg az egyik helyi polgár.