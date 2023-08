A SzínVonal Alkotó- és Oktatóműhely táborában készült művekből nyílt kiállítás vasárnap a bélapátfalvi művelődési házban. A felső tagozatos és középiskolás résztvevők július végén négy napot töltöttek Bélapátfalván és környékén. A gyerekek több festményt és tusrajzot készítettek, az ezekből összeállított tárlat pedig augusztus 16-ig tekinthető meg.

A megnyitón Ferencz Péter polgármester mondott köszöntőt, kifejtette, hogy örül, ha a városban alkotótábort rendeznek, hiszen a művekben mindannyian gyönyörködhetnek. Hozzátette, nem a természeti környezetre kell igazán büszkének lenniük, hanem a helyiek alkotásaira és az ide látogatók műveire. Gratulált minden résztvevőnek, s biztatta őket, jöjjenek máskor is.

Kanta Zsuzsanna táborvezetőnek, rajztanárnak is óriási élmény volt a néhány nap, dicsérte a gyerekek tehetségét, koncentrációját, munkafegyelmét. Ennek is köszönhető, hogy mindenkitől ki tudtak állítani három szuper képet. Sok sikert kívánt minden gyereknek és szüleiknek is.