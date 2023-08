Gyerekprogram 1 órája

Meseösvényen jártak: gyerekekkel népesült be a Gárdonyi-kert + fotók

A Gárdonyi napok programjaira a gyerekeket is várták, benépesült a mesekert is Egerben. Hasonlóan izgalmas időtöltést kínálnak még csütörtökön és pénteken is az író egykori házának udvarán.

Heol.hu Heol.hu

Az arcfestés sem maradt ki a programok közül Forrás: Szántó György

A Gárdonyi kertben kézműves terasz, közös próbatétel és titkos küldetés, izgalmas közös nyomozós játék várta szerdán a családokat. Újjászületett könyvlapok című programjukon pedig szabadon alkothattak a gyerekek. Félóránként mesesarok szórakoztatta a legkisebbeket és szüleiket, ekkor az író legszebb meséi elevenedtek meg. Iszkiri gyermekkoncerten is részt vehettek, akik meglátogatták az Egri csillagok írójának egykori házát.

Csütörtökön és pénteken délután 14 óra és 17 óra között ugyancsak hasonlóan izgalmas programok lesznek a gyermekes családoknak. Csütörtökön 17 órától emellett a Harlekin Bábszínház előadását, pénteken pedig a hahó együttes koncertjét láthatják a kertben. A szervező, az egri önkormányzat minden programra ingyenesen invitálja az egrieket és a városban járókat.

Gyerekprogramok a Gárdonyi napokon Fotók: Szántó György

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!