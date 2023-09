A XXIII. Országos Szőttespályázathoz kapcsolódóan, a Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány a Hagyományok Házával, Heves önkormányzatával, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezettel, valamint a hevesi művelődési központtal együttműködésben rendezte meg a XI. Nemzetközi Szőtteskonferenciát Hevesen, szeptember 15-e és 17-e között.

Az eseményen több díjat is kiosztottak. Idén 34 alkotó, 85 alkotása érkezett be a pályázatra. Immár 57 éve annak, hogy a Népi Iparművészeti Tanács – a Tolna Megyei Tanáccsal egyetértésben – Szekszárdon megalapította az Országos Szőttespályázatot. Azzal a céllal, hogy a szakma rangos alkotói bemutassák legújabb tárgyaikat, igazolják a szakágban igényként megfogalmazott művészeti fejlődésüket. A rendszerváltást követő szövetkezeti átalakulások és felszámolások miatt Heves és a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet a Népi Iparművészeti Tanáccsal együttműködve vállalta a szőttes országos pályázat gondozását. Ezek mellé 1992-től dr. Hofer Tamás akkori Néprajzi Múzeum Igazgató és felesége, dr. Flórián Mária néprajzkutató támogatásával megszervezte a Nemzetközi Szőtteskonferenciát is.