A kiállítást megnyitó Rózsa T. Endre, művészeti író – miközben azt hangsúlyozta, hogy "beugróként" van jelen és csak néhány 10 perce volt megismerkedni az összeállítással – a filozófiai gondolkodást is segítségül hozva, néhány általa műveiken keresztül és személyesen is ismert alkotó művészetének bemutatásával mutatta be ennek az egri tárlatnak a lényegét, vonta le következtetéseit.

Tudnivalók a kiállítás szervezőjéről A Nemzetközi Kepes Társaságot a CAVS egykori ösztöndíjasa, a magyar médiaművész Csáji Attila javaslatára az 1993-tól Egerben rendszeresen megrendezett fényszimpóziumok résztvevői 1996-ban alapították. Tagjai művészek, tudósok, kutatómérnökök. A csoport elő kívánja segíteni olyan emberi kapcsolatok létrejöttét vagy elmélyítését az eltérő szakterületek és nemzetek képviselői között, amelyek kölcsönösen termékenyítőek lehetnek, összekötő hídjuk pedig minden felelősségteljes emberi kreativitás, de különösen a művészet. Közös bennük mai életük, valamint az új tudományos és technikai eredmények iránti fogékonyság. Tevékenységük nem pusztán a technikai művészeteket érinti, de magját az a fényművészeti csoport alkotja, akik a 30 évvel ezelőtt alapított, és azóta rendszeresen megrendezett fényszimpóziumokon folytatnak termékeny párbeszédet egymással.