Majdnem titok címmel nyílt kiállítás az egerszalóki St. Andrea Galériában. A tárlatot péntek este nyitotta meg Andreja Jovic, grafikus művész, illusztrátor, aki angol beszédében köszönetét és elismerését fejezte ki a három kiállítónak, Szűcs Rita festőművésznek, M. Barna Anita grafikusnak és Lénárt Viktor grafikusnak.

Elmondta, hogy ezt a különböző személyiségekből álló csapatot egyfajta gravitációs erő tartja össze, melyben harmonikusan mozognak. Hozzátette, hogy ezt a viszonylag nagy galériát nem könnyű megtölteni változatos, dinamikus munkákkal, de ennek a három, csodálatos művésznek sikerült ezt együtt abszolválnia. Színekben, grafikában, anyagokban, és technikában is különböznek a munkák, de mégis ez adja a kiállítás harmóniáját. Végül azzal a gondolattal zárta megnyitó beszédét, hogy a három művész nem csak kolléga és barát, hanem a művészvilág kiemelkedő alakjai is.

Köszöntőt mondott még a St. Andrea Szőlőbirtok tulajdonosának fia, ifj. Lőrincz György és moderátorként jelen volt Teleki Klára, művészetpártoló is.

– A St. Andrea szőlőbirtokon folyamatosan vannak kiállítások, ez most az évzáró tárlat. Főként a harmónia létét akartam kiemelni, bemutatni hogy három különböző stílusban alkotó művészt is össze lehet egyeztetni, úgy, hogy harmonikus legyen a kiállítás. Szűcs Rita inkább expresszionista stílusban alkot, M. Barna Anita munkái nagyon kifinomult, nagy érzékeny technikával készülnek, szinte a lelkéből meríti a témákat, Lénárt Viktor pedig hagyományosabb stílusban alkot, de csak úgy, mint a másik két alkotó, a lelkéből dolgozik – foglalta össze a kiállítás lényegét Teleki Klára, aki ő maga állította össze a tárlatot.

A megnyitó alkalmából Szűcs Rita festőművész saját tánc előadással is készült.

– A kiállítás célja, hogy egy hidat alkossunk a két világ között, a festészet és a grafikus között. Olyan festményeket hoztam, melyeknek meg van a festészeti alapja, az élénk színek és emellett még belenyúltam alkoholos filccel és más grafikai elemekkel is, hogy összekapcsolódjunk a többiekkel. Ahogyan ők is használják a színeket, úgy én is használom a grafikát. Ezáltal az én munkáim teljes összhangba kerültek az ő grafikus munkáikkal. Mi a művészvilágon kívül is barátok vagyunk, tehát a harmónia emiatt köztünk van – mesélt a munkáikról és kapcsolatukról Szűcs Rita, aki alapvetően később csatlakozott a kiállító csapatba.

A kiállítás 98 alkotását és a két festett hordót október 27-től január 21-ig tekinthetik meg az érdeklődők, a St. Andrea Szőlőbirtok nyitvatartási ideje alatt.