Az operavilág kulisszatitkait mutatta be a remek darab, melyet Egerben is láthatott az operabarát közönség. A Kossuth-díjas operaénekes, Rost Andrea nemcsak csodálatos szopránját, de több arcát és színészi képességeit is megmutatta a felcsendülő áriákban illetve a prózai szövegekben.

Nagybaczoni Nagy Kati darabjának sztorija szerint Kucsera Boldizsár - őt Pusztaszeri Kornél színművész alakította - , a magát bennfentesnek képzelő rajongó meséli el, milyen is a díva élete. Az operaénekesnőt hódolók hada veszi körül, s női varázsával is elbűvöli a közönséget, derül ki a történetből. Hogy Kucsera valójában csak az Operaház portása, az mit sem számít: ő roppant fontosnak hiszi magát, és ez sajátos humorral fűszerezi az előadást.

Rost Andrea pedig brillírozik: a féltucat áriában, melyet előad, önfeledten csillogtatja tehetségét, mellyel méltán szerzett nemzetközi hírnevet. Ráadásul úgy érzi a néző, hogy miközben Puccini vagy éppen Mozart áriáiban gyönyörködhet, az ünnepelt művésznő emberi arcát is megismeri. A kudarcaival, a dilemmáival, a harcaival együtt. "Vajon a művészek is sírnak este, ha nincs, aki jó éjszakát kívánjon nekik?" - többek közt erre a kérdésre is választ kaphattunk. Az előadásban a zenei kíséret is tökéletes, erre Harazdy Miklós zongoraművész, Rost Andrea korábbi férje a garancia.

A nyáron bemutatott darab méltán aratott sikert Egerben is, és valóban fényt csempészett a fesztivál zárónapjának korán sötétedő estéjébe.