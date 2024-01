Elek Elemérről, az egri Bornemissza Gergely Szakközépiskola 2023. júliusában elhunyt egykori igazgatójáról írt könyvet Szíki Károly. A köztiszteletben álló pedagógusról készült, kis példányszámban megjelent Direktor: Elek Elemér Szíki Károly szemével című kötetet szerdán este mutatták be a Bródy Sándor Könyvtárban. A bemutatón jelen voltak Elek Elemér egykori pályatársai, barátai, munkatársai, az iskola egykori és jelenlegi tanulói.

Turay Zoltán jóvoltából egy rendszerváltás idején készült interjút is lejátszottak a közönségnek, amelyben arról faggatták az akkor munkanélkülivé vált szakembert, mihez kezd azután, hogy megszűnt önkormányzati munkaköre, amelyben a megyei szakképzéssel foglalkozott. Elmesélte, hová adta be jelentkezési lapját, és azt is, hogy kollégiumvezetőnek is jelentkezett, illetve első számú vezetőnek is alkalmasnak gondolja magát. Ezután került a Bornemissza élére.

Szíki Károly fölelevenítette, hogy Elek Elemér számára direktor volt, bár a kötet alanya inkább tanítóként hivatkozott magára és azt a címet képzelte el a könyvnek. A szerző szerint Elek Elemér valóban tanító volt, minden téren lehetett tőle tanulni, szeretetet, kitartást is. Életét a család, a vadászat és a tanítás hármasa határozta meg.

A kötetbemutatót az Elek Elemérrel készült beszélgetések videós bejátszásai, valamint diákok produkciói színesítették, illetve részleteket is fölolvastak a tizenegy fejezetre osztott könyvből. Az életút beszélgetésen kívül a könyvben Szíki Károly és számos munkatárs, barát visszaemlékezései is helyet kaptak. Többen az ünnepélyes bemutatón is fölelevenítették kapcsolatuk egy-egy epizódját, így a tanácsnál töltött időket, vagy például azt, hogyan ismerte meg a feleségét, továbbá vadászkalandok is terítékre kerültek.

Szíki Károly szerint Elek Elemér példaadó a munkájával, alkotó ember volt a családjában, a városban, az iskolájában, bővítette az intézményt. Tanulságos az élete, minden területen tanít a vadászattól kezdve a területe megőrzésében, a magyarságában, tanítás minden részletében. Van a kötetben sorsvallatás is, Istennel való küzdelmét, kudarcait is földolgozták a könyvben, így példát mutatnak azoknak, akik ezt az utat járják, a hibáit ne kövessék el.

Szíki Károly készül a harmincadik könyvére is, amelyet idén júniusra szeretne befejezni, ez az ő hetven életévéről szól majd.