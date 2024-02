CECILIA. KATOL. EGYHÁZ-ZENEI SZAKLAP. 1891. JANUÁR 10.

Szép Mária-ünnepélyt - tartott az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi társulata. (…) Mondanunk sem kell, hogy minden egyes szám kitünően előkészitve s az előadás müvészi szinvonalát megközelitőleg sőt itt-ott elérőleg begyakorolva, nemesen gyönyörködtette a nagyszámú diszes közönséget. Új volt a két vegyes-kari szám, melyhez a gyermek-hangokat a szomszédos érs. vall. fiunevelőintézet ének-kara szolgáltatta. Ezzel megtörtént az első lépés, hogy ez a két, nemcsak helyére, hanem még inkább czéljaira nézve szomszédos és rokon intézet vállvetve oldja meg azt a nemes feladatát, hogy egyesült ének-karával ne csak a közönségnek adjon élvezetet, hanem székesegyházunk chórusán, az anyaszentegyház szelleme és rendeletei szerint való igazi egyházi zene által, Istennek dicsőséget.

Artézi kutunk.

– Mindenki b. figyelmébe –

Hogy az artézi kut, mily jelentős befolyással van az egészségre, azt nem kell vitatárgyává tennünk. Mióta nálunk az artézi kut furatott, a tifusz járvány megszünt. De mióta bedugult és megszünt folyni a víz, már a tifusz imitt-amott kezdett fellépni.

Most ismét rendben hozatott és van vizünk. Most tehát az a teendőnk, hogy ismét el ne apadjon. Ennek megőrzésére nemcsak az előljáróság jogosult, hanem a nagyközönségnek is saját érdekében kötelessége. Ha az előljáróság felhatalmazza a kisbirókat, hogy a kut körüli rendetlenkedőket, illetve olyanokat, kik annak bárminemü rongálását előidéző cselekményt visznek véghez – rendre utasitsa, sőt megis fenyithesse. Adják ki a taniró urak is, illetve világositsák fel a gyermekeket, az artézi kut áldásos volta felől és az ellen vétőket ők is fenyitsék meg. Maga a nagyközönség is legyen mintegy rendőr és ne türjön semmiféle oly cselekményt, parancsolja meg hozzátartozóinak, hogy a kutat kimélje. Csak így vállvetve lehet közremüködni a cél érdekében. Aztán kérjük az előljáróságot, hogy ne egyenes kifolyó-csövet alkalmazzon, hanem jól meggörbitetett, derékszögben megtört csövet. Mert ily csőbe, nehezebben lehet valami oly tárgyat bedugni, mely a kifolyást megakadályozná, ha akadna oly haszontalan, ki ezt megtenné.

Tüzrendészeti szempontból pedig, nem ajánlhatjuk eléggé, hogy a víz-tartály mégegyszer oly nagyra bővittessék ki. Mert száraz nyár alkalmával, mivel nincs folyó vizünk, honnan a szerencsétlenség idejében, merithetünk, nagyon jó szolgálatot fog ez tenni, mivel Hevesen, leginkább a vizhiány miatt terjedt a tüz és tette lehetetlenné a tüzoltók önfeláldozó munkáját. Az igy elkészitett tartályra alkalmaztassék aztán a „Rapid”, melynek segélyével a hordók könnyen megtölthetők. Elhiszem, hogy ezt könnyü leirni, megvalósitani nehezebb. Szent igaz! De egy kis jórakarat, az ügynek egy kis fölkarolásával, egy kis ambicióval lassan-lassan meglehet ezt valósitani. A mi kedves Főjegyzőnk, már sokat tett és fáradozott városunk érdekében, és reméljük, hogy most sem lesz szavunk „pusztába kiáltó szó”, hanem módját fogja találni annak: miként lehetne ezen „alapot” megvalósitani. Nem akarunk tervébe vágni, de mégis ajánljuk a gyüjtést vagy valamely mulatság rendezését e célra. Ha azonban a mi kedves Főjegyzőnk jobbat tud kitalálni – győzzön a jobb!

Hirdetmény.

A nagyméltóságu egri érseki uradalom részéről közhirré tétetik, miszerint az uradalom tulajdonához tartozó felnémeti hóstyán 55-ik sz. a. Csonka-korcsma beltelkével, ugyancsak a felnémeti hóstyán lévő ugynevezett kővágói dézsmaszék, a czifra hóstyán 109-ik szám alatti Galamb-korcsma beltelkével, a hohér parton lévő két dézsmaszék, a sánczi 300. szám alatt lévő korcsma beltelkével, a Széchenyi-utczán 223-ik szám alatt lévő Fáy-féle ház beltelkével folyó hó 22-ik napján reggeli 10 órakor az uradalom igazgatói irodájában felsőbbi engedelemből örök áron elfognak adatni, a korcsmára azonban megjegyeztetik: csak az épület s beltelek a korcsmáztatási jog nélkül fog eladatni, - mire a venni szándékozók kellő bánatpénzzel ellátva a mondott időben tisztelettel meghivatnak.

Eger, január 16-án 1861.

Bables István igazgató s ügyész