Aztán Verpelét környékét mutatják be, ahol a község védett kovácsműhelyét ismerhetjük meg a Filmhíradóból. Elmondják, hogy a műhely az 1700-as évek óta működik, de a helyi hagyományok úgy tartják, hogy már Mátyás király korában is dolgoztak ott kovácsok. Majd a szomszédos Tarnaszentmárián az egyházi műemlékek egyik legszebbikét mutatják be, itt található, az 1100 előtt épült román kori katolikus templom.

Az utazás következő állomása Feldebrő, ahol a többször is átépített templomról ejtenek szót a tudósításban. Állítólag ide temették 1046-ban Aba Sámuelt, harmadik megkoronázott királyunkat és innét vitték át hamvait a sárhegyi kolostorba. A templom freskói nagyjából az 1100-as években készültek.