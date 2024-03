A zenészek a koncerten kilenc műsorszámot adtak elő különböző stílusban, a komolyzenétől kezdve a könnyűzenéig.

– A zenekarban van egy pár tanárkollégám, de több mint 80 százaléka a zeneiskolában tanuló növendékekből áll – tette hozzá Gulyás László. – Ha hátrafordulok, rögtön az első sorban, a hegedűnél Szalay Abigélt is köszönhetjük, aki törzsgyökeres pásztorvölgyis. Első számként Edvard Grieg: Peer Gynt számát játsszuk el, ami nem másról szól, mint az ébredésről. Azért gondoltam arra, hogy ez legyen az első szám, mert nagyon megértelek bennetek, fárasztó lehet reggel 8-tól itt ülni. Egy zenésznek nagyon nehéz felébrednie délelőtt 10 óra előtt. De most mi is korán felébredtünk, hogy meg tudjunk lepni titeket ezzel a koncerttel.