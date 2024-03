Március közepétől október végéig látogatható a Tisza-tavi Ökocentrum főépületének első emeleti kiállítótérben az a tárlat, mely a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagvállalkozásainak alkotásaiból készült. A Mívességben elmerülve - neuroesztétikai kutatásokon alapuló kézműves alkotói kiállítás megnyitóján Katrics Krisztina, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamra kézműipari alelnöke szerint flow élményben lehet részük az ökocentrumba látogatóknak, ezt ők is megtapasztalták két éve, az első fotós, videós workshop alkalmával. Örültek annak, hogy ismét bemutathatják a kézműves alkotásokat a helyszínen, s a térhez illő színekkel készültek, kék, zöld színű tárgyakat hoztak a művészek.

Volt mit nézni a Tisza-tavi Ökocentrumban, csodálatos tárlat nyílt

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Szót ejtett a fiatal interdiszciplináris tudományról, a neuroesztétikáról, amely művészek, bölcsészek és agykutatók közös területe, s vizsgálja a művészeti alkotások kiváltotta agyműködést. A Poroszlón kiállított produktumok megismerhetők a szem, a fül és a tapintás által, de illatokat is érezhetnek a látogatók, akik elmélyedhetnek és nyugalmat kaphatnak, jól érezhetik magukat. Mint mondta, egy kiállításon örülnek, ha ötszázan, vagy ötezren kíváncsiak az alkotásokra, az ökocentrumban azonban 150 ezer látogató veheti szemügyre a tárlatot. Megjegyezte, a HKIK a gazdasági jólétért igyekszik tenni, de fontos a mentálhigiénés jólét is, így ezáltal ezért is tesz a kamara.