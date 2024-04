Szombaton rendezte meg a Táncpedagógusok Országos Szövetsége az Ifjúsági és Felnőtt Országos Táncművészeti Fesztivál Döntőket Budapesten, ahol az egri Pódium Tánc- és Balettiskola növendékei is színre léptek.

Mirkóczki Zita, művészeti vezető számolt be a részletekről.

– Megerőltető, de eredményes napot zártunk. Négy koreográfiával indultunk a megmérettetésen, s örömmel számolhatok be arról, hogy a felnőtt kategóriában egy első, és egy második helyet szereztünk, s lemásoltuk mindezt az ifjúsági kategóriában, onnan is elhoztunk egy első és egy második helyezést – részletezte az eredményeket. Hozzátette, a Tóth Rebeka Vihar című koreográfiája a zsűritől a maximális, ötven pontot is bezsebelte.