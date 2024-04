Roma napot szervezett szombatra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Roma Szakkollégiuma a közelgő nemzetközi roma nap alkalmából. Ennek vendégei azon tanodák voltak, melyek a szakkollégiummal kapcsolatban állnak, valamint az országban működő roma szakkollégiumok képviselői.

A roma napot látványos flashmob színesítette

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Dr. Váczy Kálmán Zoltán, az EKKE általános rektorhelyettese a megnyitón elmondta, a 250 éves múltra visszatekintő egyetem büszke az örökségére.

– Emellett XXI. századi, innovatív intézményként reagál a kor kihívásaira. Az oktatás mellett szerteágazó a harmadik missziós tevékenységünk is. Ebben megtalálható a szegénység és a hátrányos helyzet felszámolásáért végzett elkötelezett munka. E munkában példát mutat az egri Roma Szakkollégium közössége – hangsúlyozta.

Dr. Hadnagy József szakkollégiumi vezető elmondta, roma nappal készültek, mely a szakmai programjukban is szerepel.

– A hagyományőrzés fontos elem, s a hallgatóink azt találták ki, hogy a nemzetközi roma nap (április 8.) előtt tisztelegjünk mi is. A cél az volt, hogy hozzuk össze azokat a szervezeteket, akikkel egyébként is kapcsolatban vagyunk, így tanodákat, alapítványokat, közösségi házakban dolgozó szakembereket hívtunk meg. A roma kultúra, a pályaorientáció, roma sorsok, ezek a témák kerültek a nap középpontjába – taglalta.