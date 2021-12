Az amatőr labdarúgást alaposan ismerő Lovász Tamás István szerint nemcsak az az érték, ha valaki profi játékost képes nevelni. – Egy edzőnek csodálatos adottság, ha egyszer sikerül válogatott játékossal dolgozni, ám is érték, ha a sportágban felnövők akár 60–70 évesen is futballoznak még. A BLSZ-ben 77 éves a legöregebb aktív focistánk. Azt is nagyra tartom, aki – legyen szó bármilyen szintről vagy kötődésről – felmegy a pályára futballozni és komolyan veszi azt, ami ott zajlik.

Nagy Vilmos (jobbra) moderátorként kérdezte a közreműködőket Fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap