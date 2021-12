A vasárnap Tállyán elért 2–1-es győzelem jelentette az első sikert az Eger SE vezetőedzőjeként Szekeres Adriánnak. Az NB III-as gárda irányítását november 23-án átvett tréner mértéktartóan kezelte az örömteli tényt, egy valami mellett azonban nem ment el szó nélkül.

– Ahogy Újpesten egy Yohan Croizet, ugyan Tállyán egy Minczér Tibor ellen is meg lehetett mutatni fiataljainknak, hogy mit tudnak – mondta a heol.hu-nak Szekeres Adrián. – Tanulási és fejlődési lehetőség NB I-es vagy volt élvonalbeli labdarúgókkal szemben játszani. Mint ahogy azt is tudni kell kezeli, ha a futballistát szidalmazzák a lelátóról. Tapasztalatszerzési időszak ez mind a futballozást, mind a mentális tényezőket illetően. A lényeg, bárhogy is alakuljon a mérkőzés, a végén nem mutogatunk ki a nézőtérre.

Eközben az egri cserék remek példát mutattak arra, miként lehet jól beszállni a meccsbe, a győztes gól szerzője esetében ez kiváltképp igaz. – Ez így nagyon jól zárult, jöhet a jó felkészülés, aztán megindulunk felfelé – fogta rövidre Pál Szabolcs.

Az Eger SE edzője a jövő illetően elmondta, hogy december 8-án évzáró vacsorával fejeződik be az esztendő közös, hivatalos része a játékosok számára.

– December 6-tól kezdve két hét szünetet kapnak a labdarúgók, utána elkezdődik az egyéni felkészülés futó és erősítő programokkal – folytatta Szekeres Adrián. – A futóprogramok csapatszinten közel azonosak lesznek minden játékosnak. Egy applikáción keresztül kell végrehajtani valamennyi labdarúgónak a futást, amelyről kapunk visszajelzést. Az általunk megadott időre kell a távolságokat teljesíteni. Az erősítő edzéseket zoom formában követjük figyelemmel. Mindenki a telefonjára kap egy linket, megnyitja és otthon végzi a feladatokat, és közben mi az összes játékost látjuk. Ezzel is a csapategységet szeretnék erősíteni, mert így látják egymást a srácok. Mindez erőnléti edző kollégám, Pósán László felügyeletével történik. Így noha külön vagyunk, mégis együtt töltjök az időt abban a 40–60 percben. Nem nagyon szokás így edzést tartani, de a karantén alatt akadt rá példa, José Mourinho a Tottenham Hotspur csapatának például ekképp vezényelt.

Az Eger SE labdarúgói számára a közös munka január 3-án kezdődik.