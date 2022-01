Az előző bajnoki évben bronzérmesként végzett Heréd LC csapatának azzal együtt is sikerült ősszel az élmezőnyhöz tartozni és a negyedik helyen telelni, hogy menet közben meghatározó labdarúgók (Ivony Attila, Fótos László, Ivony Örs) távoztak a keretből. A tavaszi idényre történő felkészülést január 11-én kezdő együttes vezetőedzője a személyi változásokon túl az elvárásokról is beszélt a heol.hu-nak.



– Noha alapemberek intettek búcsút a csapatnak, mégis minőségi szereplést tudunk felmutatni, ami bizakodásra ad okot a folytatást illetően – mondta Molnár Zoltán. – Továbbra is az a célunk, hogy megismételjük a tavalyi eredményt, vagyis a dobogóra pályázunk. Ehhez az alapot megteremtettük, a keretünk alkalmas a feladatra, sőt, mivel Erdei Viktor és a Tóth Dániel felépült a sérüléséből, velük erősödtünk is. A két visszatérő mellett van egy érkezőnk is, ám Baranyi Richárd nem idegen, mi több, nagyon jól ismeri a HLC-t, hiszen korábban a csapat kapitánya volt a legutóbb Karancslapujtőn futballozott 34 éves középpályás. Sorainkban köszönthetjük Terjék Balázs is, a 19 esztendős fiatal előzőleg az Eger SE utánpótlásában szerepelt. További játékosok leigazolása is tervben van, de velük kapcsolatban több konkrétumon nem említhetek, ám azt kiemelném, hogy a helyi fiatalok fejlődését is figyelemmel kísérjük és maximálisan segítjük.



Azt már a Jászberényi FC honlapja közölte, hogy a 22 éves Balla Zoltán az NB III-as csapattal kezdte a felkészülést.



– Kimondottan jó benyomást tett szakmai stábunkra Zoli. Remélhetően sikerül egyezségre jutnunk klubjával és a tavaszi idényben csapatunkat erősítheti – fogalmazott a JFC portálján Besenyi Gábor. szakosztály-igazgató.



A herédi Markó Ferenc Sporttelepen kívül Hatvanban is készülő HLC a megyei igazgatóság Téli-kupa nevű műfüves tornáján a D-csoporban szerepel, ahol első meccsét január 15-én az apciak ellen játssza a gárda.

A Heréd LC felkészülési mérkőzései

Téli-kupa, D csoport (Hatvan, Népkerti Spt.)

Január 15., szombat, 13.00: Heréd LC– Apci TE

Január 23., vasárnap, 11.00: FC Hatvan U19–Heréd

Január 29., szombat, 13.00: Heréd–Palotás