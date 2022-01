– A szakmai munkában nem láttunk kivetnivalót, a csapat az elmúlt fél évben is az elvárásoknak megfelelően teljesített – jelentette ki a Füzesabonyi SC szakosztály-vezetője, Pásztor Gergely. – Ami feszültséget keltett, hogy Sanyi bácsi fontos stratégiai kérdésben úgy járt el, hogy arról nem egyeztetett a vezetőkkel. A kommunikáció hiánya bizalmatlansági lavinát indított el. A generációs különbségekből adódóan a csapattal végzett közös munka során is adódtak kellemetlen szituációk, s úgy éreztünk ez már az egység rovására is megy. Megelőzve a komolyabb kellemetlenségeket döntöttünk az edzőváltás mellett.

A STAVMAT Füzesabonyi SC a második helyezett vásárosnaményi Vitka SE mögött csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorult a dobogó harmadik fokára a női NB II. Észkkeleti csoportjában. Lányi Gabrielláék az ősszel tizenegy mérkőzésükből nyolcat megnyertek.

– Házon belül oldjuk meg Váczi Sándor pótlását – folytatta Pásztor Gergely. – A férficsapatunk egyik rutinos tagjának, Major Attilának adjuk meg a lehetőséget, hogy elinduljon az edzői pályán. A 33 éves B licences edzői képesítéssel rendelkező szakember feladat az, hogy hasonló szinten tartsa a női csapatot és minél több helyi fiatalt építsen be a felnőtt keretbe. Ha a szezon végén sikerül dobogón zárni nagyon boldogok leszünk, de akkor sem dőlünk a kardunkba, ha ez meghiúsul.

A játékoskeretben változás nem várható. Egyedül Petrovics Anna jövője kérdéses, de jó esély mutatkozik arra, hogy a gyöngyösi lány a szezon hátralévő részében is a füzesabonyiakat erősíti.

A bajnoki küzdelmek február 20-án folytatódnak.