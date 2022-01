– A megyei igazgatóság Téli-kupa nevű műfüves tornájára miért csak az U19-es csapattal neveztek?

– A felkészülési programunk előbb összeállt, mint sem tudtunk volna, hogy a Téli-kupa kiírása mit tartalmaz – válaszolta az FC Hatvan vezetőedzője, Nahóczky Attila. – Az edzőmeccseken ellenfeleink között több NB III-as gárda szerepel annak érdekében, hogy erősebb csapatokkal szemben mérjük fel, hol tartunk a munkában. Az is befolyásoló tényező volt, hogy a megyei amatőrválogatottban hat játékosunk érdekelt (Czibolya Gábor is meghívót kapott – a szerző). Ha azt nézzük, hogy február 12-én már bajnoki mérkőzést játszunk (ugyanis akkor pótoljuk a Füzesabony ellen őszről elhalasztott összecsapásunkat), akkor látható, hogy nem túl sok idő áll rendelkezésünkre.



– Nyáron nem az idővel gyűlt meg a bajuk...

– Akkor azért indult nehezen a felkészülés, mert kevesen voltunk. Hál' Istennek azonban két-három hét alatt összeállt annyira a keret, hogy utána már olyan munkát tudtunk végezni, amelynek köszönhetően minden mérkőzésen mi domináltunk, méghozzá többnyire jó játékkal. Tizenegy győzelemmel és két döntetlennel, veretlenül állunk az első helyen, ami szerintem teljesen megérdemelt.

– Vagyis minden kerek és egész? Nincs hiányérzete semmilyen téren?

– Azért nincs, mert a hiba mindenkiben benne van, legyen szó játékosról vagy edzőről. A futballisták mindent megtettek, hogy jól szerepeljünk. Pontatlanságok akadtak, ezért nem százszázalékos a mérlegünk, ám olyan is előfordult, hogy nem nekünk állt a meccs, mégis tudtunk nyerni, mert a gól, vagy az ehhez szükséges plusz mindig benne volt a csapatban.



– Előfordult, hogy a játékosok kicsit lazábban vettek egy meccset?

– Sosem ment ki úgy a csapat a pályára, hogy a mérkőzés előre lefutott lenne. Valamennyi párharchoz komolyan álltunk hozzá. Így például a Felsőtárkány elleni találkozóhoz is, amikor egy félidő alatt 17 gólt rúgtunk a nyolc emberrel kiálló, azóta már visszalépett ellenfélnek. Vezessünk bármilyen előnnyel a tabellán, azt nem engedném, hogy egy kicsit is elkényelmesedjenek a futballistáink. A feljutás a cél, és nekünk ezt kell szem előtt tartani, készülve arra, hogy magasabb osztályba léphetünk, és ott egy percet sem lehet könnyelműen venni.



A hatvaniak lendülete a pontok számában is megmutatkozott

– Maradva még a megyei I. osztálynál: milyenek ítéli a hevesi küzdelemsorozatot?

– Erős pontvadászat, amelyből úgy sikerül kiemelkedni, hogy heti négy-öt alkalommal edzünk és minőségibb játékosaink vannak, mint a többieknek. Mindez azért van így, mert mi magasabbra vágyunk és már most próbáljuk úgy építeni a gárdát, hogy megfeleljünk az NB III-as elvárásoknak. A megyei I. osztályban a 2–12. helyen állók nagyon hasonló játékerőt képviselnek, nincsenek jelentős különbségek. A táblázat alján akadnak gyengébbek, ami leginkább az edzéslátogatottságból adódik és a jobb képességű labdarúgók meglétéből vagy hiányából következik. Egységes a mezőny, mindenki nagyon akar nyerni, és jobbára nem arra játszanak a gárdák, hogy túléljék valahogy a meccset. Ilyen ellenfélből mindössze néhány akadt.



– A fentiek alapján derűs a kép az FC Hatvan nézőpontjából. Nem is volt sötét „tónus”?

– A mi pozíciókban nem keresek semmiféle hibát, mert furcsán adná ki magát. Azt azonban elmondhatom, hogy egy-két helyen nem tetszett a játékvezetés, és ezért nem is szóltam, talán csak egyszer. Az nagyon nem tetszik, ha valaki direkt provokál bennünket. Nem tudom, mivel érdemeltük ezt ki? Sokat nem nézik jó szemmel, hogy itt vagyunk a megyei bajnokságban.



Gól utáni örömben bőven volt részük a kék-sárgáknak

– Tegyük fel, minden a terveik szerint alakul és bajnoki címet szereznek, az osztályozó még tornyosul ráadásként. Erről mi a véleménye?

– Messze vagyunk még ettől, de nem tartom túl jónak, hogy osztályozó dönt a feljutásról. Nagyon nem akarok elébe menni a történéseknek, ám a korábbi tapasztalatok alapján bátran mondhatom, hogy nem ideális és nem igazságos ez a rendszer.



– Az FTC elleni Magyar Kupa-mérkőzésen a 9–0-s vereséget mennyi tartotta igazságosnak vagy reálisnak?

– Ott a lényeget az jelentette, hogy játszhattunk az ország legjobb csapata ellen, sok néző előtt, kiváló hangulatban úgy, hogy 32–33 percig fel tudtuk velünk venni a ritmust. A játékosaink testközelből érezhették, mekkora a különbség akár fizikálisan, akár tudásban az NB I. és a jelenlegi szint között. Ráadásul a Fradi nagyon komolyan vette a mérkőzést. Nem éltem meg sikertelenségnek a 9–0-s vereséget, mert a meccsen belül akadtak olyan történések, amelyekre nem számított az ember. Gondolok itt sérülést szenvedett kapusunkra, aki helyett olyan fiatal állt be, akinek ez volt az első tétmérkőzése a felnőttek között, ráadásul éppen a FTC ellen. A negatívumot ad adta, hogy a Fradi által diktált iramot próbáltuk felvenni, de ennek a hozadékát két-három hétig nyögtük. Több játékoson kiütközött az izomfáradtság, így edzésen pihentetnem kellett őket. Akkor volt olyan, akik nem négyet edzett, hanem csak kettőt. Összességében mégis az számított, hogy a mentális rész nagyon jól sikerült.

Az FTC elleni kupameccsen Myrto Uzuni (balra) volt az „állócsillag"

– Élményként is ezt maradt meg a legjobban a 2021-es évből?

– Nem. Maga a csapat adott plusz örömet az egész ősszel. Sok helyen voltam már edző, de csak kevés klubnál tapasztaltam azt, ami most Hatvanban átélek. Azaz, hogy a játékosok az edzéseken is a maximumot akarják nyújtani. Le a kalappal előttük! A gyakorlatokat olyan ritmusban végzik és úgy futballoznak, amit az ember a mérkőzésen is elvár. Mindez szó nélkül, önmaguktól.

– Nem is változtatnak a játékoskereten?

– Nekünk az a lényeges, hogy masszív, állandó állományunk legyen, amelyre tudunk építeni a jövőben is. Egy-két érkezőt el tudnék képzelni, hogy szélesebb legyen változtatási lehetőségem. Várhatóan lesz néhány távozó, mert akadnak olyan posztok, ahol többen vannak és olyan nem akarok, hogy csak azért tartsunk itt valakit, hogy a padon üljön. Aki úgy gondolja, hogy el akar menni, akár ellenlábashoz is, az mehet, ebből nincs semmi probléma. Sok fiatal labdarúgónk van, akiknek fontos, hogy futballozzanak, mert így fejlődhetnek. Ilyen például a Heréd LC-nek kölcsönadott Horváth Krisztián. Zöldi Dánielt Lőrincibe hívják, ha úgy van, el is engedjük.

1. FC Hatvan

Otthon: 5 5 – – 25–3 15

Idegenben: 8 6 2 – 28–6 20

Összesen: 13 11 2 – 53–9 35

A házi góllövőlista élcsoportja

16 gólos: Kitl Krisztián

15 gólos: Czibolya Gábor

12 gólos: Fellner Krisztofer Ferenc