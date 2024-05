A Terpesi Tisztítók csapata is hozzájárult, hogy újra Virágzó Magyarországot szépítsenek azoknak, akik akik vigyáznak a környezetükre. Számos önkéntes csatlakozott a Te Szedd! akcióhoz, akiknek nagy köszönet jár.

Terpesen is rendet raktak az ünnepre

Forrás: Bujáki Ferenc/Facebook

Bujáki Ferenc polgármester közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a szemétszedést egy finom ebéddel zárták a szomszédos szajlai önkéntesekkel együtt. Megjegyezte, pozitívan értékelték, hogy kicsit talán kevesebb volt a szemét a tavalyi évhez képest. Ma már a levegő is tisztább a kis faluban, így minden garantált a közelgő falunapra. Abban bíznak, hogy a szemetelést végre azok is mellőzni fogják, akiknek ez eddig természetes volt.