A 450 indulót felvonultató, több korosztályt is felölelő érdi seregszemlén az egriek három arany-, hat ezüst- és kilenc bronzérmet szereztek.

– Szinte a teljes hazai mezőny szőnyegre lépett, így hiteles képet kaphattunk arról, hogy hol tartanak a versenyzőink – tájékoztatott Madarasi Gábor, aki Szucsik Tamással, Gyöngy Attilával és Lakatos Andrással együtt készítette fel az egrieket. – A gyermek korosztályban az elsődleges cél, hogy a kicsikkel megszerettessük a versenyzést. Tisztán látszott, hogy tudnak küzdeni és már a tanult technikákat is elkezdték használni. Diák I-II-es korosztályban már rendeznek országos bajnokságot és a látottak alapján úgy gondolom, jó úton haladunk, hogy azokon a versenyeken is érmeket nyerjenek a srácaink. Serdülőknél nem minden súlycsoportban volt verseny ezért nem mindenkit tudtunk felmérni, de itt is nagyon pozitív volt a kép. Határozottan látszik a fejlődés, bizakodva tekinthetünk az idei évre.

Az egriek eredményei. Gyermek, 22 kg: 3. Gégény Zsombor. 26 kg: 2. Hütter Csaba. 29 kg: 3. Kárpáti-Deli Zétény. 32 kg: 1. Paulovics Kolos, 2. Krosovszki Dávid, 2. Jankó Milán. 35 kg: 1. Szedlák Endre. 55 kg: 3. Németh Dénes. Diák II. kcs., 29 kg: 2. Csomós János, 3. Juhász Bendegúz. 32 kg: 3. Csépány Gergő. 38 kg: 3. Varga Benedek, 46 kg: 3. Papp Ábel. Diák I. kcs., 42 kg: 3. Jakab Norbert, 5. Ónodi Andrade Olivér. 80 kg: 3. Veres Koppány. Serdülő, 41 kg: 1. Kovács Keve, 2. Juhász Koppány. 48 kg: 2. Farkas Péter.