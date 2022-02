Jelentős minősítésre számíthat Egerben a női labdarúgás. Az Eger SE-nél végzett magas szintű munka a soron következő pontvadászatban a hölgyeknél is meghozhatja a gyümölcsét.

– Megkaptuk az értesítést, hogy az elvégzett auditálást követően a női szakág adminisztrációja a Sportigazgatósággal egyetértve javaslatot tett az Eger Labdarúgó Sport Kft. Kiemelt Képzési Központtá minősítésére a 2022/2023-as bajnoki évre vonatkozóan – közölte a klub honlapján az Eger SE klubigazgatója, Vitányi László.

– A felterjesztett javaslatot a Női Bizottsággal egyeztetve a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége hagyja jóvá. A pályázati anyagok elbírálásának eredménye az elnökségi határozatot követően válik véglegessé és hivatalossá. A végleges döntés várhatóan február végén, március elején történik meg. A minősítés megszerzésével Egerben szintet léphet a női foci és felkerülhet a szakág országos térképére.

Vitányi László nemcsak egyesületi elöljáróként, de az NB II-ben szereplő megyeszékhelyi hölgyek edzőjeként is részt vállal a munkából. A piros-kék együttes a 13 csapatot számláló Keleti csoport 12. helyén állva kezdte a tavaszi idényt. A rajt azonban nem sikerült. A dobogóra pályázó hatvaniakat negyedóra múltán előnyhöz jutottak, ám ám hét perccel később emberhátrányba került a Zagyva-parti gárda, mi több, a félidő utolsó percében gólszerzőjét is elveszítette a sárga-kék együttes. Hajdú Debra Angéla súlyos térdsérüléssel került kórházba. A piros lap mellett hét sárga cédulát is hozott Heves megyei presztízscsata ezzel együtt is a hatvaniak 4–1-es győzelmével zárult a télen alaposan megerősített, de még össze nem érett egriekkel szemben.

Az Eger SE egy évvel korábban határozatlan időre a B szintű megyei tehetségközpont besorolást érte el, így a területileg hozzá tartozó körzetközpontokkal (C szint) együtt felel az amatőr és Grassroots klubokban (D szint) nevelkedő labdarúgók kiválasztásáért, képzéséért és versenyeztetéséért.

Kovács Fanni a válogatottban

Az Eger SE 16 éves játékosa, Kovács Fanni meghívót kapott az U17-es magyar válogatottba. Vitányi László nagy büszkeségnek tartja, hogy felfigyeltek a labdarúgójukra. Fanni korábban megbetegedett, így első körben nem lehetett ott a legjobbak között, de már egészséges, és számíthatnak rá.