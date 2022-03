Alig fejezte be serdülő pályafutását, már a Füzesabony SC NB III-as felnőttcsapatában futballozott. Alkatával megelőzte a korát, ám nemcsak termetével emelkedett ki társai közül, hanem gólérzényekségével és labdarúgás iránti alázatával is. Ha győzni kellett előre küldték, ha védekezésre volt szükség, hátul számíthattak rá. A megyei ifjúsági válogatottal országos bronzérmet szerzett gólkirályt el is csábította a Vasas, ám neki a vidéki lét jelentette az igazi környezetet. Füzesabonyt követően rugdosta a gólokat egri, hevesi, mezőkövesdi, pétervásárai és besenyőtelki színekben. Utóbbi községben találta meg élete párját, akivel két gyermeket nevelt.

A hosszabb sportpályafutásnak daganatos betegség szabott gátat, felborítva a család életét. Norbi sokáig küzdött és harcolt, azonban élete legfontosabb meccsét elvesztette.

Sosem múló fájdalmat hagyva maga mögött.

Végső búcsú - Szombaton 14.30-kor a Besenyőtelek–Heves bajnoki mérkőzésen gyertyagyújtással emlékeznek Oláh Norbertre, akit vasárnap 10 órakor Besenyőtelken kísérnek utolsó útjára.