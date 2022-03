EGER SE (13.)–JÁSZBERÉNYI FC (11.)

Eger, Szentmarjay stadion, vasárnap, 16.00. V.: Veizer Roland (László, Ancsin).

Az ESE együttese öt mérkőzés óta veretlen úgy, hogy négy alkalommal gólt sem kapott a gárda. A Jászberény ellen azonban az is fontos lenne, hogy – legalább egyszer vagy eggyel többször, mint az ellenfél – sikerüljön betalálni a kapuba. Hogy ez miként lehetséges? – erről kérdeztük az egriek 20 éves szélsőjét.

Jó sorozatban vagyunk, ezt szeretnénk megőrizni – válaszolta Hadnagy Bence József. – Bízunk benne, hogy hazai pályán képesek leszünk több helyzetet kialakítani. Amennyiben bárki odakerül a kapu elé, higgadt befejezésre lesz szükség, és akkor nem marad el a gól.

A Diósgyőrt és Mezőkövesdet is megjárt ballábas játékos szerint egyre jobb a csapategység, ami az öltözőben és a pályán is érezhető. És, hogy mi a gárda legfőbb erénye? A téli felkészülésnek köszönhetően erőnlétben is nagyot léptünk előre, és a játékunk is egyre tetszetősebb – emelte ki a fiatal futballista, hozzátéve: nagy összpontosításra és könyörtelen helyzetkihasználásra lesz szükség a három pont megszerzéséhez.

Az eddig 26 bajnoki mérkőzésen 12 esetben kezdőként szerepelt Hadnagy Bence József úgy véli, kemény védekezéssel és a szélről indított pontos beadásokkal tudja leginkább segíteni csapatát, illetve azzal, hogy az adott meccshelyzetben minél többször a legjobb döntést választja.

Hazai győzelem esetén a jelenleg 32 pontos egriek megelőzik a 34 egységgel rendelkező jászságiakat, akiket ősszel Vajda Ákos góljával idegenben 1–0-ra múltak felül.