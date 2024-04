Néhai kollégájuk, Kelemen Zsolt bv. őrnagy, a Heves Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet műszaki és ellátási osztályvezetője 2024. március 1-én – 49 éves korában – tragikus hirtelenséggel távozott közülünk – írja az intézmény honlapján.

Kelemen Zsolt festményei és rajzai díszítik az egri börtön falait

Forrás: bv.gov.hu

Kelemen Zsolt már gyermekkorától fogva imádta a természetet, szeretett rajzolni, festeni és ezen a szenvedélyei egész élében végig kísérte. Éjszakai bagoly volt, az ágy helyett inkább a vásznon álmodott. Ha nem az erdőben vadászott, vagy a tóparton horgászott akkor rajzolt, festett. Teljesen autodidakta módon szippantotta magába a tudást. Gyakran megkérdezték tőle, hogy hol tanult, és kétkedve fogadták, amikor azt felelte, saját magától. Képeinek egyik meghatározó műfaja a tájkép, a természet. A rajzolás, miniatűrök készítése után az akvarell-, majd az olajfestészetbe is belevetette magát.

Kelemen Zsolt alkotása

Forrás: bv.gov.hu

Zsolt rengeteg alkotást tudhat maga mögött. Műveit általában elajándékozta, de volt irodája és otthona falát is ékesítik festményei, vadász trófeái. A falakon most eddig ritkán látott, fiókban őrzött kiváló alkotásokkal is találkozhatunk. A temetés óta az intézet kultúrteremének falát festményei, rajzai díszítik.

Az eredeti képeket a családja részére visszajuttatják, viszont a nagy érdeklődésre tekintettel a kiállításon publikált képeket digitalizálták és a személyi állomány kultúrtermében a reprodukciókat állandó jelleggel kiállították. A kiállítással lehetőség nyílik arra, hogy Zsolt továbbra is közöttünk, kollégái között éljen.