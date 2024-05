Bencsik András az Origónak kifejtette, hogy régóta gondolkodtak a Békemenet meghirdetésén. Elárulta, hogy Bayer Zsolt többször felvetette már, hogy nagyon muszáj lenne, mert ha valamikor, akkor most ennyire konkrétan, ennyire valóságosan, ennyire fájdalmasan nem érzi azt az ember, hogy a békéje és az élete forog veszélyben ebben a háborús őrületben, ami Európában gomolyog. A Demokrata főszerkesztője szerint, ha valamikor, akkor most aztán tényleg van értelme ennek a kifejezésnek, és valóban ki kell menni az utcára. Természetesen az európai parlamenti választás, az önkormányzati választás és a Békemenet összefügg már csak azért is, mert egyáltalán nem mindegy, hogy kiket küldünk ki az Európai Parlamentbe és milyen súlyt fognak képviselni azok a gondolkodók, azok a politikusok, akik inkább a megértésre és a békére helyezik a hangsúlyt, nem pedig az őrült verekedésre.

Bencsik András, a Magyar Demokrata hetilap főszerkesztője, a Békemenet egyik szervezője egy korábbi alkalommal nyilatkozik a sajtó munkatársainak

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Tehát természetesen ennek a Békemenetnek reményeink szerint nagy hatása lesz a választások kimenetelére is

– vélekedett Bencsik, aki szerint nagyon jó volna, hogyha nemcsak elterjedne a hír Európában, hogy a magyarok újfent kivonulnak az utcára a béke védelmében, hanem esetleg akár többen is csatlakoznának hozzánk.