– Már tavaly is előfordultak olyan esetek, amikor nem volt, aki levezesse a bajnoki mérkőzéseket – mondta a GYVKLSZ első embere, Molnár Ferenc. – A héten is akadt olyan játéknap a Tavasz-kupán, ahol mind a négy meccset valamelyik elnökségi tag vezette. Ez azonban tartósan nem jelent megoldást.

Az elnök a fentiek szellemében azzal kéréssel fordult a kispályás futballban érintettekhez, ha lenne olyan személy, aki szívesen kipróbálná magát játékvezetőként, vagy akiről úgy gondolják, hogy alkalmas lehet és nyitott lenne rá, akkor jelezzék ezt neki, vagy az elnökség többi tagjának. Addig is kérem, hogy ne lepődjenek meg a játékosok és ne várakozzanak, ha egy adott mérkőzésre nem érkezik spori, szíveskedjenek szükség játékvezetőt kijelölni – emelte ki Molnár Ferenc. – Amennyiben nem tudunk változtatni a kialakult helyzeten, akkor sajnos az idei bajnokság is veszélybe kerülhet, mert egy-két játékvezetővel nem vághatunk neki az 50 csapatos versenyeknek.

A Mátraalján még mindig népszerű a kispályás foci, igaz, „csak” a játékosok körében

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap



Az elnöknek felvetettük, szerinte eljön-e az az idő, amikor játékvezető nélkül lesznek kénytelenek játszani a csapatok, mert a tendencia ebbe az irányba hat. Továbbá kivitelezhetőnek tartaná-e, ha minden csapat köteles lenne egy olyan személyt delegálni a bajnokságba, aki nem vizsgázott bíróként, mondjuk csak időmérő személyként és nem döntnökként lenne jelen a meccseken? Sajnos nincs miben reménykedni, mert ez egy hosszú ideje tartó folyamat és nem is lokális probléma, ami nem akar megoldódni – magyarázta Molnár Ferenc. – Tudomásom szerint még a megyeszékhelyeken sem jobb a helyzet. A másik felvetésre reagálva úgy vélem nem lenne professzionális a versenyzés, ha csak időmérő vagy kijelölt spori dirigálná a mérkőzéseket. Még a vizsgázott sípmesterek döntését is támadás éri sokszor, gondoljunk bele, mi lenne az amatőr játékvezetés mellett... Bízom benne, hogy elég nagy közösséget alkotunk ahhoz, hogy két-három új játékvezető csatlakozzon a még aktív személyekhez, máskülönben fontolóra kell vennünk, hogy idén indítunk-e bajnokságokat.

Itt lehet jelentkezni - Molnár Ferenc az alábbi elérhetőségeken várja a játékvezetés iránt érdeklődőket, e-mail: [email protected], telefonszám: 06/20/387-4447



Ha nincs vizsgázott játékvezető, nincs kit támadni. Ha ezt előzetesen elfogadják a csapatok, akár működőképes is lehet a modell. Amennyiben az igencsak romló helyzet ezt kívánja, éppen a futball megmentése érdekében, lehet, hogy bírók kényszerű nélkülözése jelenthet megoldást. Molnár Ferenc erre a gondolatra ezt felelte.

A jelenleg zajló Tavasz-kupán is akadt olyan csapat, amelyik levonult a pályáról egy vélt vagy valós játékvezetői döntés miatt. Az emberek általánosságban is elmondható, hogy feszültek a mindennapokban. Este elmennek sportolni, hogy kikapcsolódjanak és a barátaikkal töltsenek egy kis időt. Amennyiben ez rendre bosszúsággal jár, akkor inkább befejezik és kopik a létszám valamint gyengül a mérkőzések, így a bajnokság színvonala. Bármit is fogadnának el előzetesen annak érdekében, hogy legyen verseny, nem gondolom, hogy ez hosszú távon életképes lenne.

Molnár Ferenc bízik abban, hogy lesznek olyanok, akik vállalnak bíráskodást

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap



A Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség még ebben a hónapban közgyűlést tart, ahová az aktív csapatok vezetőit várják az aktuális kérdések megvitatására.

– Ez a téma is napirendi pontként szerepel. Kíváncsian várom, hogy a többség hogyan viszonyul a kialakult helyzethez és milyen javaslatokkal állnak majd elő – tekintett előre Molnár Ferenc.