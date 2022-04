ESZTERHÁZY SC–SZENT ISTVÁN SE 29–28 (12–15)

Eger, Eszterházy-csarnok, 100 néző. V.: Ignéczi I., Pánczél-Héjjas T.

ESC: Nagy É. – Bernát D., 2, Szeberényi 4 (2), Bató L. 1, Alaxai 4, Györfi 7 (2), Kiser 2. Csere: Leiner (kapus), Pankotai 2, Tóth Abigél 2, Kuti 2, Lengyel E. 3. Edző: Zsadányi Sándor.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–3, 12. p.: 3–6, 18. p.: 6–9, 24. p.: 9–10, 36. p.: 13–18, 42. p.: 16–22, 48. p.: 20–23, 54. p.: 24–26.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/4. ill. 4/3.

Mindig a kötelező a legnehezebb. Ez a tézis ismételten beigazolódott, hiszen az Eszterházy SC női csapata kis híján óriási blamával rontott el mindent, amit eddig elért. A másodosztály felsőházi rájátszásának sereghajtója a második félidő közepén már héttel is vezetett (39. perc: 15–22), az egriek azonban az utolsó előtti percre fordítottak és valahogy legyőzték a Szent István SE gádáját. A győzelem azért is bírt különös jelentőséggel, mert egy nappal később a listavezető Békéscsaba kétgólos győzelmet aratott a második NEKA ellen, ami azt jelenti, hogy a play-off felénél ismét saját kezében az ESC sorsa. A rájátszás kezdetén tapasztalt négypontos különbség után mostanra már csak minimális a hátrány a feljutó helyen álló együttesek mögött, s tekintve, hogy a második balatonbogláriak még Egerben is pályára lépnek, egyre izgalmasabbnak ígérkezik a szezon hátralévő öt fordulója.

ZSADÁNYI SÁNDOR: – Nagyon nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit is mondani, mert mínusz hétnél, a második félidő közepén egy fillért nem mertem volna tenni arra, hogy akár csak szoros végjáték is lehet. Rendkívül sokat hibáztunk és sokszor eszembe jutott mérkőzés közben, hogy ezen a napon akár az egész éves munkánk is tönkre mehet. Valami csoda folytán mégis nyertünk és így továbbra is versenyben vagyunk a feljutásért, viszont hétfőtől mindenkinek össze kell szednie magát, mert sürgősen változtatnunk kell!

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Algyő–Komárom VSE 29–27, Békéscsaba–NEKA 25–23, FTC U19–Pénzügyőr SE 33–28, Orosházi NKC–Kozármisleny SE 20–23.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Kozármisleny SE, április 15., péntek, 18.00.

A rájátszás állása

1. Békéscsaba 13 11 – 2 398–332 22

2. NEKA 13 8 2 3 352–309 18

3. Eszterházy SC 13 8 1 4 379–360 17

4. Kozármisleny 13 7 – 6 321–305 14

5. Pénzügyőr SE 13 6 1 6 342–356 13

6. Komárom 13 6 – 7 351–351 12

7. Orosháza 13 6 – 7 364–365 12

8. Algyő 13 5 – 8 340–391 10

9. FTC U19 13 4 1 8 393–403 9

10. Szent István SE 13 1 1 11 307–375 3