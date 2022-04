Ismét megrendezték Hatvanban a futófesztivált a közelmúltban. A délelőtti futamokon az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztály rajthoz állt, nevezni szombaton reggel nyolc órától lehetett a DISZI, vagyis a Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium parkolójában. A rendezvény több mint 30 évvel ezelőtt azért indult, hogy versenylehetőséget biztosítsanak azoknak az atlétáknak, akik a téli időszak után ismét a szabadba vágynak. A verseny célja az aktív sportolás megszerettetése.

Ebben az évben a rossz idő ellenére is szép számmal rajthoz álltak

– mondta el a szervezésért felelős Horváth Bálint, a Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. munkatársa, aki kiemelte, hogy a nap során a kategóriákban most közel hétszázan álltak rajthoz, ami a rossz időt tekintve jó aránynak mondható. A hagyományokhoz híven tizennégy korcsoportban indultak el most is a futamok, s az óvodásoktól a középiskolásokig voltak nevezők, akik teljesítették a távokat.