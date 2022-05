Az NB III. Keleti csoportjának 37. fordulójában:

DVSC II.–Eger SE 2–3 (0–2)

Debrecen, DEAC pálya. V.: Kovács Tamás (Zahorecz, László).

DVSC II.: Szabó S. – Tordai, Kovács G., Lénárt, Fábián – Gyönyörű (Zahuczky, 65.), Balla, Sipos (Nagy R., 83.), Kundrák – Bárány (Rácz, 46.), Kalafat. Vezetőedző: Szűcs János.

Eger: Fedinisinec – Debreczeni (Medveczki, 86.), Juhász G. (Jancsó, 94.), Lencsés, Valkay, Hadnagy (Farkas K., 75.) – Hegedűs, Nagy-Kolozsvári – Vajda (Dobler, 75.), Pál, Berki (Rébék, 94.). Vezetőedző: Szekeres Adrián.

Gól: Bökönyi (67.), Rácz (91.), ill. Hadnagy (21.), Vajda (35.), Nagy-Kolozsvári (50.).

A mérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődött az 55 éves korában elhunyt, 21-szeres válogatott, korábbi DVSC-játékos, Duró József emlékére.

Szekeres Adrián: – Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Nagyon sokat számított, hogy ami az eddigi meccseken nem jött össze, az most igen, vagyis az első lehetőségüket sikerült gólra váltani. Régóta segítjük a játékosokat, hogy ezt a játékrendszert miként lehet megtölteni tartalommal. Ebből az első félidőben abszolút viszont láttunk jegyeket. A második játékrész elején szemmel láthatóan élvezték a játékosok a futballt, még akár az is benne volt, hogy több gólt szerezzünk, de sajnos ez nem sikerült. Ilyenkor, ahogy az lenni szokott, az ellenfél magas, hosszú labdákkal próbálkozik a védelem mögé berugdalni a labdákat, mint ahogy azt a DVSC II. tette az egész mérkőzésen. Ha a lepattanó labdákat nem mi szedjük fel, akkor a nagy tömörülésből tud gólt szerezni a rivális. Ez így történt. A tanulság az, hogy nagy különbségű, 3–0-s vezetés – ami eddig nem volt ránk jellemző a szezonban – esetén is törekedjünk arra, hogy amíg lehet, szerezzünk még több gólt, és akkor magunknak tesszük nyugodtabbá a mérkőzést.

További eredmények

Békéscsaba II–Hajdúszoboszló 2–5

Diósgyőri VTK II–Putnok FC 2–2

Újpest II–Kisvárda II 2–0

Füzesgyarmat–Kazincbarcika 2–3

SBTC–Jászberényi FC 6–1

Sényő–Debreceni EAC 1–1

Tállya–BKV Előre 0–1

Tiszafüred–Tiszaújváros 1–0

Törökszentmiklós–Hidasnémeti 4–2

A Keleti csoport állása

1. Kazincbarcika 37 31 5 1 103–22 98

2. DEAC 37 24 8 5 89–31 80

3. BKV Előre 37 23 4 10 61–42 73

4. Hajdúszoboszló 37 20 9 8 72–37 69

5. Tiszaújváros 37 20 6 11 77–53 66

6. Kisvárda II 37 18 8 11 64–47 62

7. Sényő 37 18 7 12 63–56 61

8. Újpest II 37 16 8 13 67–53 56

9. Putnok 37 15 11 11 60–48 56

10. Békéscsaba II 37 14 8 15 80–72 50

11. Füzesgyarmat 37 11 15 11 46–52 48

12. DVTK II 37 13 8 16 71–71 47

13. Tiszafüred 37 13 7 17 55–58 46

14. DVSC II 37 13 6 18 62–65 45

15. Eger 37 13 4 20 47–66 43

16. Jászberény 37 10 5 22 44–69 35

17. Salgótarján 37 7 10 20 38–61 31

18. Hidasnémeti 37 7 6 24 38–106 27

19. Tállya 37 5 6 26 27–104 21

20. Törökszentmiklós 37 4 9 24 36–87 21

Következik: Eger SE–Újpest FC II., május 29., vasárnap, 17.00