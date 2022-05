A kétnapos viadalnak az egyik legnehezebb magyar terep, a Zuppa-tető sziklás, bozótos, meredek emelkedőket is felvonultató pályái adtak otthont.

Az összetett verseny végén az Egri Városi Sportiskola két ETC-s futója is dobogóra állhatott. Bóta Dorka az N18-as kategóriában a második, míg Wachter András F18-ban a harmadik helyen végzett. A klub szeniorjai közül N40-ben Kocsis Gabriella ezüst-, F65-ben pedig Honfi Gábor bronzérmet szerzett.

– A decemberben elvégzett szívműtétem után már februárban óvatosan elkezdtem az edzéseket. Szinte újra a régi formámban voltam képes futni olyan nehéz versenyen is, mint a Tipo-kupa – mondta Honfi Gábor, példát mutatva arra, hogy komoly operációt követően is vissza lehet térni a sport világába, sőt a dobogóra is.

Bóta Dorka a második, Wachter András a harmadik helyen zárt. Mindketten piros melegítőben

Forrás: EVSI-ETC