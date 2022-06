A Divízió II. alapszakaszának 4. mérkőzésén:

Eger Heroes–Budapest Wolves II. 26–36

– Nem álltunk messze a bravúrtól – mondta a heol.hu-nak a hősök játékosa, egyben a csapat vezetője, Herke Zsombor. – Ezt mutatja, hogy 18–0-s hátrányból nemcsak visszajöttünk, de a vezetést is átvettük. Sajnos azonban többen lesérültek, köztük magam is, így nem bírtuk a végét. Most ez volt a reális eredmény, viszont nagyon büszke vagyok arra a húsz srácra, akik végig tolták ezt a szezont. Sajnáljuk, hogy nem többet tudtunk kihozni magunkból. Amennyiben bővebb kerettel tudtunk volna dolgozni, akkor teljesen más lett volna a teljesítményünk.