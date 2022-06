Biros Péter szakmai igazgatóként vezényli az Egri Vízilabda Klubot, ám idén februárban az OB I-es férfiak vezetőedzőjeként is szerepet kellett vállalnia. Csodát nem vártak tőle, erre az állomány nem is lett volna képes, ám a bevezetett változatások megtették a hatásukat.

– Nem igazán szeretnék azzal foglalkozni, mi történt február előtt, mert nem én lennék benne az illetékes – mondta Biros Péter a klub hivatalos honlapján közölt interjúban. – A váltás azért történt, mert nem úgy alakultak az eredmények, ahogy szerettük volna. Vagy nem is inkább az eredmények, hanem a csapat képe nem festett jól. Amikor átvettem az együttest, a fegyelmet és a rendet kellett kicsit helyre rakni, mert sok minden ezen csúszhatott el. Kicsit olyan érzésem volt, mintha mindenki szabad szellemben vízilabdázhatna. Egyéni sportban ez nagyon jó, de csapatsportban van egy rend, amelyhez kellene alkalmazkodni. Ezt nem nagyon láttam és nem nagyon éreztem. Kicsit ad hoc vízilabda folyt a medencében, ami sokszor átcsapott fejetlenségbe és önmegvalósításba. Akad olyan, ami mellett el tudnék menni, és ha az önmegvalósítás eredménnyel párosult volna, akkor senki nem szólt volna egy rossz szót se, de ez a fajta játék nem vezetett jó irányba.

Amikor február elején a háromszoros olimpiai bajnoki átvette a csapatot Petrovai Mártontól, megnézte a tabellát és gárdára váró mérkőzéseket. Az látta, hogy éppen akkor került a csapat élére, amikor azok az összecsapások következtek, amelyeket nem nagyon lehet megnyerni.

Az iránymutatás csak részben sikerült

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Akadt egy-kettő, amelyeken lett volna esély, esetleg a Honvéd ellen, de ahhoz képest a rivális nagyon jól játszott, vagyis nagyon nem volt esélyünk – emelte ki Biros Péter. – Az utolsó öt fordulóban volt reális esélyünk a pontszerzésre. Egyfelől azt tűztem ki, hogy addigra a csapat legyen fizikálisan rendben, noha tudtam, nem lehetett teljes mértékben utoléri magunkat, mármint a játékosoknak. Másrészt legyen olyan alaptaktika elöl és hátul, amire lehet támaszkodni, ha baj van. Akkor több fordulópont is volt, de jól indultuk, méghozzá a szegedi ponttal. Majdnem három negyedig azt történt, amit szerettünk volna, a végén azonban örülhettünk az iksznek. Ez volt az első tényező, amin múlott, hogy nem jutottunk be a nyolc közé. Ez duplán fájó, mert, ha bejutuk, akkor valószínűleg a Szegeddel játszottunk volna a 7–8. helyért. Úgy érzem, ha bekerültük volna a nyolcba, akkor a Honvéd bajszát is meg lehetett volna rángatni. A végén a Miskolc elleni vereséggel elszalasztottunk az utolsó lehetőséget, így csak a 9–12. helyért mérkőzhettünk. Az pedig még korábban történt, hogy volt egy csapat, amelyiket mindenki megvert, de nekünk sajnos nem sikerült.

Kudarc esetén az edzőtől nincs magányosabb személy

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A szakvezető tisztában van vele, hogy a Tigra-ZF-Eger többre volt hivatott, és ezt azok a kollégák is a tudtára adták, amelyek csapataival a helyosztón mérkőztek.

– Az ember mindig kicsit jobbnak érzi magát, de tényleg úgy voltam vele, dolgoztunk rendesen, meglesz a gyümölcs, és ez valóban így is történt, de elrontottuk – tette hozzá a tréner. – Paraszthajszálakon múlott, hogy nem jutottunk a felsőházba. Kijött egy-két hiba a csapatom belül, sok olyan akadt, ami negatívan határozta meg a szezont. Bízom benne, hogy elviszünk magunkkal olyan tényezőket, amelyek a következő szezonra is jók lesznek, vagy jók voltak. Ami rossz történt, azt meg kell jegyezni és ki kell javítani. Sokkal többet leszek majd a fiúknál, mert ez szükséges ahhoz, hogy az egri klubot megfelelően tudjuk képviselni. Ebben is hibáztunk, ezen a téren is le kell vonni a tanulságot, mert közös a felelősség. Nem szép a tizedik hely, mert sokkal több volt bennünk. Bízom benne, hogy a következő idény jobb lesz. Ehhez kellenek a játékosok. Ha valaki a csak a parton ugrálva próbálja a legjobbat nyújtani az kevés, ha a vízben vagy a tornateremben nem hajtjuk végre azt, amit kérünk tőlük. Ez előbb vagy utóbb visszaüt. A munkának mindig megvan a gyümölcse. Ahogy edzünk hétközben, úgy fogunk játszani a hétvégén. Ezt tanultam, és ez beigazolódott.

Szakmai igazgatói minőségében Biros Péter a Magyar Kupa-győztes, az OB I-ben ötödik helyen zárt női csapatra is kitért.

– A lányok túlteljesítettek azzal, hogy Magyar Kupát nyertek, de persze ebben van a legnagyobb esély nyerni egy csapatnak – fejtette ki a hajdani pólós. – A bajnokságban is jók voltak, végezhettek volna előrébb, kerülhettek volna a legjobb négybe. Kiegyenlített, jó szezont tudhatnak maguk mögött, a kupaarany pedig minderre a koronát jelenti. A fiúknál árnyalt a kép, de itt is akadtak olyan meccsek, ahol kiugróan nagyon jól játszottunk, mint például Pécsett, ahol fegyelmezett, koncentrált játékkal rukkoltunk ki. A Szegeddel szemben is, ám ott a vége nem sikerült jól vagy, mint a Kaposvár ellen.

Akadtak szerethető pillanatai a szezonnak s szerettem a fiúkkal dolgozni, csak nem tudtam teljesen a magamévá tenni a helyzetet, mert nem én kezdtem el velük a felkészülést. Így nem is követelhettem meg tőlük olyat, amit nem tudtam velük végrehajtatni. Sok mindenben vissza kellett fogom magam, hogy az ő érdekeiket nézzem, mert nem lehet mindent egyből felborítani a szezon közepén. Sőt a vége felé sem lehet már egy csapatot abszolút átformálni, mert ehhez idő kell. Jövőre azt kell jobban sulykolni, hogy dolgozzanak, saját maguk miatt. Nem lehet helyettük elvégezni a munkát. Akkor majd bemennek a vízbe és megnyerik a meccset. Munka, munka, munka: nincs más út. Nyilván ez fárasztó és fájdalmas, de a hétvégén, amikor mi nyerünk, mindenki jobb szájízzel megy el, minthogy lógatott orral úgy kezdjük a vasárnapot, hogy óóó, holnap már megint edzés... Ezért jó a sport, mert mindig van következő állomás, mérkőzés, ahol lehet bizonyítani, feledtetni a kudarcot, vagy folytatni a győzelmek sorát.

Nehéz a jövőbe tekinteni, de ami eddig volt, azt biztosan nem elegendő

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az alapszakasz végeredménye

1. FTC 26 23 2 1 352–215 71

2. Szolnok 26 21 2 3 350–204 65

3. OSC Újbuda 26 20 4 2 360–216 64

4. Vasas 26 19 3 4 287–193 60

5. BVSC 26 15 3 8 302–246 48

6. Bp. Honvéd 26 14 3 9 272–239 45

7. Szeged 26 10 1 15 227–263 31

8. Pécs 26 9 3 14 222–285 30

9. Tigra-ZF-Eger 26 9 1 16 276–322 28

10. Kaposvár 26 7 4 15 263–318 25

11. UVSE 26 7 2 17 230–324 23

12. Miskolc 26 6 3 17 248–329 21

13. Szentes 26 2 3 21 214–335 9

14. Debrecen 26 3 – 23 216–330 9

A 9–10. helyért: Eger–Kaposvár 8–9, Kaposvár–Eger 16–10

Az egyik csapat 7. pontjáig tartó párharc végeredménye: 9–3 a Kaposvár javára

Az elmúlt 11 év helyezései2021/22: 10.

2021/22: 8.

2020/21: félbeszakadt

2019/20: 4.

2018/19: 3.

2017/18: 2.

2016/17: 2.

2015/16: 2.

2014/15: 3.

2013/14: 1.

2012/13: 1.

Krémertől Murisicsig, ők huszonegyen - A 2021/22-es idényben szerepelt játékosok. KAPUSOK: Krémer Balázs, Grieszbacher Márk Erik. MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Lőrincz Bálint, Sántavy Máté, Kovács Gábor, Magyar Márton, Szalai Gábor Hunor, Rádli Rajmund, Baksa Benedek, Sári András Mátyás, Lőrincz Ákos, Hajdu Botond, Dóczi Márton, Gólya Noel, Biros Samu, Farsang Rajmund, Tymcyna Máté, Krizsai Bence, Bene Gábor Vince, Lugosi Csongor, Nikola Murisics.