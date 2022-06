MAJZIK ZOLTÁN, a Gyöngyösi AK vezetőedzője:

– Ahogy néztem a mérkőzést, egyik ámulatból estem a másikba. Elképesztő amit a mieink nyújtottak. Ne felejtsük el, az angol válogatott ekkora különbséggel legutóbb 1928-ban kapott ki hazai pályán. A szövetségi kapitány remekül megtalálta azt a játékrendszert, amelyben a legjobb teljesítményt sikerült nyújtani. A labdarúgók hatalmas fizikai igénybevételnek voltak kitéve az elmúlt 10 napban, de ez mit sem látszott a mérkőzésen. A játékosok hittel és önbizalomtól telve futballoztak, ami gyönyörű megoldásokat is szült. Nagyon elkaptuk a fonalat, kár hogy a folytatásra szeptemberig várni kell.

PÁPAI ZOLTÁN, korábbi gólkirály, az Eger SE II. játékosa:

– Csúcsfoci! A tévé képernyőjén keresztül nézve is eufóriába került az ember, akkor mit érezhetett az a néhány száz magyar drukker, aki a lelátón követte figyelemmel az eseményeket? Minden klappolt, ez egy tökéletes este volt a magyar válogatott számára. Rég volt alkalmam ennyire érzelemdús mérkőzést látni, még most is borsódzik a hátam. Kellő akarattal, szívvel és kiváló taktikával futballozott a nemzeti együttes, olyan teljesítménnyel előrukkolva. amire egész Európa felkapta a fejét. Méltó választ adva az előzményekre.

CSANK JÁNOS, korábbi szövetségi kapitány, az Eger SE és a Gyöngyösi AK volt vezetőedzője:

– Lehet mondani, hogy a Nemzetek Ligáját eredetileg a barátságos meccsek helyett találták ki, és hogy amíg mi életünk meccseit játsszuk, addig a többi válogatott minden játékost kipróbál és folyamatosan kísérletezget. Ugyanakkor nem lehet tagadni, hogy számunkra eddig nagyon jól sült el a sorozat. Most ráadásul dupla az örömöm, hiszen ahogy láttuk és hallottuk, az angol szurkolók a meccs előtt kifütyülték a himnuszunkat. Maga a meccs nagyon jól alakult, taktikailag is az angolok fölé nőttünk. Az első perceket leszámítva nem volt átütő erő a hazai csapatban, és ami még nagy dolog, hogy csodálatos gólokat is szereztünk. Ez hatalmas fegyvertény. Örömteli, hogy mostanában egyre többen játszanak top-bajnokságokban a mieink közül, ennek az egyik eredménye volt a mostani siker. Csak felsőfokon lehet beszélni a teljesítményünkről, jó érzés kimondani, hogy elcsendesítettük az angolokat.

MIRKÓCZKI ÁDÁM, egri polgármester:

– Arra természetesen számítottam, hogy jól fogunk szerepelni, de ennyire remek eredményt azért nem vártam. A családdal nagy futballrajongók vagyunk, már a németek elleni találkozón is kint szurkoltunk a helyszínen, és most ismét együtt tomboltuk végig a wolverhamptoni csatát. Kétség sem férhet hozzá, hogy amit elértünk, az futballtörténelem, amelynek jelentősége túlmutat a Nemzetek Ligáján. Erre nincsenek szavak. A győzelem megerősítést is jelenthet a válogatott számára, hiszen minden gyermek álma az, hogy a nemzeti csapatban alkosson maradandót. Ez a néhány nap - beleértve még az olaszok elleni szoros vereséget is - morálisan felbecsülhetetlen tőkét jelenthet a magyar labdarúgás számára.

OROJÁN SÁNDOR, az egri Fidesz frakcióvezetője:

– Egy ilyen győzelem után mindenki, aki magyar, az örül. És fontos megállni egy pillanatra, hogy levonjuk a következtetéseket. Nyilvánvalóan látható ugyanis, hogy a Puskás Akadémiába és a magyar futballba fektetett pénz meghozza az eredményét. Két játékos, aki a Puskás Akadémián nevelkedett –Sallai Roland és Nagy Zsolt –, most három gólt rúgott az angoloknak. Tudjuk jól, hogy a futball egyrészt üzlet, és nagyon fontos, hogy a klubcsapataink is jól szerepeljenek a nemzetközi színtéren. Bízom benne, hogy a válogatott mostani szereplése jó hatással lesz a klubcsapatainkra is. Másrészt a labdarúgás az egészségről is szól, ezek a sikerek pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy még többen kezdjenek el sportolni.