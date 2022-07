Cseri Dávid az M1-en elmondta: gyermekként maga is egy hasonló bécsi versenyen szerette meg a lovassportokat, ahová édesapja vitte el. Hangsúlyozta: a csütörtöktől vasárnapig tartó Masters Nemzetközi Díjugrató Versenyen a szervezők odafigyelnek arra, hogy a nézők számára érthetők legyenek a szabályok, valamint díjlovas és lovastorna bemutatóval is készülnek.

Arról is beszélt: a helyi általános iskolásokból álló voltizs csapat tagjai pedig idén versenyezni is elkezdtek. Magyarország már több nemzetközi lovassport verseny házigazdája, és a fiatal sportolók is ki tudják próbálni magukat.

A versenyre az igazgató tájékoztatása szerint húsz nemzet lovasai érkeznek, köztük olimpikonok is, mint a szaúd-arábiai Ramzi al-Duhami, a 2012-es londoni olimpia bronzérmese.

Mellette az Egyesült Arab Emírségekből, Írországból és Ausztriából is érkeznek lovasok, a párizsi olimpiára készülő magyarok közül pedig ifj. Szabó Gábort, az országos bajnoki címvédő Czékus Zoltánt és Hugyecz Mariannt is láthatja a közönség.

A versenyszámok minden nap fél kilenckor kezdődnek, a fő számokat délután tartják, de lesz egy Magyarországon egyedülálló villanyfényes verseny is. Emellett vadászugratásban, valamint "ride and drive" versenyszámban is összemérik erejüket a versenyzők, utóbbi díjugratásból és fogathajtásból áll.

A 2018-ban átadott Lipicai Lovasközpont európai szinten is kiemelkedő infrastrukturálisan és a múltját tekintve is. A Masters versennyel a szervezők célja, hogy Magyarország zászlóshajó szerepet töltsön be Közép-Európa lovassportjában - mondta Cseri Dávid.

Kiemelte: az utóbbi tíz évben annyi forrás és lehetőség állt rendelkezésre a magyar lovassport megsegítésére - előtérbe helyezve a lótenyésztést -, amennyire a második világháború óta nem volt példa.

Az eredmények már láthatóak a lovassportok és tenyésztés terén is, azonban a második világháború utáni évtizedek okozta hátrányokat még mindig le kell dolgozni.

Úgy fogalmazott: a magyar lovassport sokat lépett előre, reális cél a díjugratóknak, díjlovasoknak és a lovastusa képviselőinek is, hogy a magyarok ott legyenek a párizsi olimpián.