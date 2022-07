Az Eger SE klubigazgatója kérelemmel fordult az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságához. Dr. Vitányi László szerint a 2022. július 8-án kézhez kapott versenykiírásban szereplő, az elmúlt évek tendenciájának ellentmondó kikötés hátrányosan érinti a megyeszékhelyi klubot, azok játékosai és a teljes megyei labdarúgást. Az egriek számára az okozza a gondot, hogy mindössze négy, 2002 előtt született labdarúgó szerepeltethető egy bajnoki mérkőzésen, ami bár megfelel a központi ajánlásnak, azonban eltér a korábbi helyi rendszertől. Dr. Vitányi László portálunkhoz is eljuttatta az ESE beadványát, amelyet a megyei I. osztályban érdekelt 13 sportszervezet közül csupán kettő nem küldött vissza. A többiek egyetértenek az egriekkel.

„Amint azt Önök is tudják, az idei esztendőben rekord kevés nevező volt a megyei első osztályra, azonban köztük helyet kapott az Eger Labdarúgó Sport Kft. II. csapata is – írja dr. Vitányi László. – Az eddigi években a versenykiírás olyan rendelkezéseket tartalmazott, amely jelentősen segítette a fiataljaink felnőtt labdarúgásba történő integrálását, a nem NB-s szintű helyi játékosok foglalkoztatását, valamint az NB-s csapat valamilyen okból szerepet nem kapó játékosok formában tartását.

A csapat céljait illetően a klub nem szeretett volna többet meghatározni, mint amennyi szükséges, melyet a helyezéseink is alátámasztottak (amióta megyei I. osztály van: 16., 12., 12., 13.), az idei célunk is hasonló, mint eddig: a középmezőny megszerzése.

A csapat funkciójában látni kell azt is, hogy a megyei első és másodosztály rengeteg labdarúgót vesz át tőlünk, akik a második csapatnak köszönhetően nem az U19-ből „esnek át" a felnőtt fociba, hanem 5, 10, 20, vagy akár 30 felnőtt megyei első osztályú meccsel a hátuk mögött lépnek be végérvényesen a felnőtt vérkeringésbe, így azonnal használhatóak új csapatuk számára.

A fiatalok mellett a másik célunknak is igyekszünk megfelelni, azáltal, hogy az egri, valamint Egerhez kötődő játékosokat is a csapatnál tartjuk. Jelenleg 17 olyan játékosunk van, akik a jelenlegi versenykiírás szerint „túlkorosnak” minősülnek, de az elmúlt évben pályára léptek nálunk.

Vitányi László kiáll a klub érdekei mellett

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A versenykiírás célja számunkra egyértelmű és támogatható, azonban azt gondoljuk, hogy a regionalitást és a helyi sajátosságokat figyelembe véve, az elmúlt évek tendenciájának ellentmondó kikötés hátrányosan érinti klubunkat, játékosainkat és nem mellékesen ezen keresztül (a fentebb citáltak miatt) a teljes megyei labdarúgást.

A 2022. július 8-án kézhez kapott versenykiírás szerint mindösszesen 4 fő 2002 előtt született labdarúgó szerepeltethető egy bajnoki mérkőzésen, ami bár megfelel a központi ajánlásnak, azonban eltér az elmúlt évek helyi rendszerétől, a megyei sajátosságokat nem veszi figyelembe.

Az ajánlás akceptálható az MLSZ részéről, azonban meglátásunk szerint a regionális érdekek figyelembevétele szükséges– így különösen Heves megyében is! Úgy gondoljuk, hogy amíg „csak” NB III-as csapat szerepel klubunkban és nem alkalmazunk profi státuszú játékosokat, addig a versenykiírás idei módosítása nem szolgálja a megyei labdarúgás célját és a felnőtt futballba áramoltatást a felnőtt futballban tartást, ezért kéréssel fordultunk a megyei I. osztályú bajnokságban szereplő klubokhoz, hogy ha egyetértenek velünk támogassák a vonatkozó passzus módosítását. Jelenleg 13 elfogadott nevezéssel bíró klub szerepel a megyei első osztályú bajnokságban.”

A 2020/2023-as versenykiírás szerint „A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése előtt a hatályos versenykiírást csak az adott versenyrendszerben induló sportszervezetek kétharmados többségének írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. A verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos versenykiírást csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.”

Tekintettel arra, hogy jelenleg még nem kezdődött el a bajnokság, ezért a kiírás módosításához 9, azaz kilenc klub írásbeli hozzájárulása szükséges.

„A bajnokságba nevező kluboknak maximum 2, azaz kettő (nem teljes) napos határidővel küldtük ki a módosítási javaslatunkat, egyben azt, hogy véleményezzék és egyetértés esetén írásban erősítsék is meg nekünk – folytatódik a klubigazgató levele. – A teljes megyei egyetértést jelzi, hogy a viszonylag szűk határidő alatt is 11 klub visszaküldte egyetértési javaslatukat, ami jelzés értékű arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évek tapasztalatait elfogadták, jónak tartják, de azt is egyértelműen jelzik, hogy nemcsak a mostani bajnoki évre, hanem az elkövetkezőkre is támogatják a már helyileg bevált és jól működő gyakorlatot! A Gyöngyösi AK és a Besenyőtelek nem küldte vissza a hozzájárulást, ez lehet azért, mert nem értenek egyet vele, de szimplán a rövid határidő miatti adminisztratív, technikai hiba is okozhatta.

Kérjük az Igazgatóságot, hogy a versenykiírást a lenti módosításokkal fogadja el – ahogyan azt tette az elmúlt négy évben is, egyúttal látva az elsöprő megyei egyetértést kérjük, hogy az ezt követő bajnokságokban is a bevált gyakorlatot alkalmazza. Itt megjegyeznénk, hogy NB II-es feljutás esetén jogos lenne a „félelem” a visszajátszóktól, így akkor klubunk és a megyei labdarúgás társadalma is jobban tudna azonosulni a most betervezett változással (bár a második csapat célja, funkciója akkor sem változna), minimum addig azonban kérjük az idei versenykiírás módosítását, melyet kérünk az elkövetkező években is alkalmazni (ahogyan eddig is tették).

A módosítást az alábbi pontra és szövegrészre kérjük – 13. Játékjogosultság. B) Az NB I-es, NB II-es, NB III-as sportszervezetek tartalékcsapataira vonatkozó külön előírások: a) A mérkőzések jegyzőkönyveiben a sportszervezet maximum 4 (négy) fő 2001. december 31. és előtte született labdarúgót szerepeltethet. Kérjük, hogy a versenykiírás idézett részét, az alábbiak szerint módosítsa a Versenybizottság: 13. Játékjogosultság B) Az NB I-es, NB II-es, NB III-as sportszervezetek tartalékcsapataira vonatkozó külön előírások: a) A mérkőzések jegyzőkönyveiben a sportszervezet maximum 4 (négy) fő 2001. december 31. és előtte született labdarúgót szerepeltethet. A kérelem lényege az, hogy az elmúlt években tapasztalható tartalékcsapat státusz és a mérkőzésen történő szereplés lehetősége ne változzon se most, se az ezt követő bajnokságokban.

Jelen levelemhez mellékelem a 11 klub írásos hozzájárulását a módosítás témájában. Bízom benne, hogy ezen egyöntetű, elsöprő jelzés mind regionális, mind a országos szinten elfogadást nyer és a korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan, valamint jópár idei tartalékcsapat szabályozáshoz (pl: Budapest I. osztály, ahol azért másabb a második csapat létezésének célja és funkciója, mint nálunk) hasonlóan, maradunk a megyei labdarúgásnak legjobb és a fejlődést leginkább szem előtt tartó eddigi gyakorlatnál” – zárul az Eger SE klubigazgatója, dr. Vitányi László által benyújtott kérelem.