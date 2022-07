– Hajdani szakmai vezetőként még Gellei Imre fogadott bennünket Felcsúton, amit aztán 2011-ben öt székelyföldi fiatal próbajátéka és felmérése követett – emelte ki a Heves megyei elnök. – Az pedig múlt heti hír, hogy a ZTE szerződtette a csíkszeredai Székelyföld Labdarúgó Akadémián nevelkedett, 19 éves Gergely Botondot, aki négy esztendeje ellenünk is pályára lépett.

A két megye közötti viszonyt Razvan Burleanu elnök élénk érdeklődésén túlmenően a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) részéről is figyelem kíséri.

Ezenkívül Maros és Kovászna megye vezetőivel is megtalálták a közös hangot a mieink, akik korábban nyitottak a felvidéki és a délvidéki futball felé is. A hevesi kapcsolatteremtő minta a társmegyék fantáziáját is beindította, miközben a Győr-Moson-Sopron megyei igazgató, Horváth László ezúttal is jelen volt a mátrai napokon. A játékvezetés terén szó van róla, hogy bajnoki mérkőzésekre utazhatnak ki a Kelemen Attila vezette szűkebb hazánkbeli sípmesterek, és ez viszont is érvényes. De ha már utazás, akkor újra csak Gyöngyös, ugyanis a mátraaljai fiatalok éppen a fennálló kapcsolat eredményeként vettek részt marosvásárhelyi teremlabdarúgó-tornán.

– A Mátraházi Edzőtáborban kiváló körülmények között lehetett készülni és futballozni, valamint a kísérőprogramok is elnyerték a vendégek tetszését. A jövőben arra törekszünk, hogy újra három-három (két fiú és egy lány) csapat mérkőzzön majd egymással. Ugyancsak célunk, hogy a magyar labdarúgó-hagyományokat a mai ifjúság a megismerésen túl ápolja és használja saját fejlődése érdekében – zárta szavait Jakab Gábor.

Nemzetközi U16-os fiúválogatott-mérkőzésen:

HEVES MEGYE–HARGITA MEGYE 1–6 (0–5)

Mátraházi edzőtábor. V.: Feleki Gellért (Csiki, Incze).

HEVES: Molnár Nagy M. – Nádudvari, Tóth Zs., Babus, Sike, Németh I. A., Fűkő, Szalóki, Lázók, Németh II. A., Illés. Cserék: Bodó, Suha S., Czipó, Papp, Kiss M., Bogdán. Vezetőedző: Rozsnaki István, edzők: Balogh László, Penti Zoltán.

GÓL: Lázók (55.), ill. Béres (12.), Jakab (18.), Lázár (24.), Kozma (28.), Ilie (35.).

Nemzetközi U16-os leánymérkőzésen:

HEVES MEGYE–HARGITA MEGYE 0–2 (0–2)

Mátraházi Edzőtábor. V.: Feleki Gellért (Incze, Csiki).

HEVES MEGYE: Kulcsár – Pifku, Barócsi, Bacsó, Bartók, Varga B., Hürkecz, Pócsi, Smuczer, Berencsi, Jakab. Cserék: Balázs, Kakucska, Gyuris, Meggyes. Edzők: Ofella Zoltán, Hegedűs Zsolt.

GÓL: Szőke (24.), Tanase (29.).