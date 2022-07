A 2021/22-es megyei I. osztályú bajnokságtól idény közben visszalépett tárkányiak ugyanis csak utánpótlás csapatokat neveztek az új szezonra.

– Gondolkoztunk benne, tettük lépéseket ebbe az irányba, de arra az elhatározásra jutottunk, hogy ebben az idényben nem, de jövőre remélhetőleg már képesek leszünk felnőttcsapat kiállítására – mondta a Felsőtárkány SC elnöke, Csáti Sándor.

– Az utánpótlás korosztály képviselőinek azonban minden adott ahhoz, hogy nálunk jó körülmények futballozzanak. Neveztünk az U19-es megyei I. osztályú bajnokságba, ahogy az U16-osok is ott lesznek a mezőnyben, miközben az U13-as kategória fiataljai továbbra is szerepet kapnak. Rajtuk kívül a Bozsik-programban érdekelt U7-es, U9-es és U11-es korosztályhoz tartozók számára is biztosítjuk a versenyeztetést – zárta szavait Csáti Sándor.