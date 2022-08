– Erős János budapesti Játszi Foci-koordinátor közbejárásával a Szent István Sportegyesület edzésén vettünk részt, majd játszottunk egy jót a házigazdákkal – fejtette ki Botos Ervin, aki Mága Csabával közösen irányítja a nagyfügedieket. – Fiataljainknak óriási élményt jelentett, hogy a 70-szeres magyar válogatott Nyilasi Tibor két fia, Tibor és Bálint foglalkozott a srácokkal, ahogy trénerként adott tanácsokat a brazil származású Fábio Nascimento de Oliveira is. További egykori ferencvárosi futballistakét Balogh Gábor „Torony” és Szokolai László is megtisztelte a gyakorlást, amelynek végén 13 fős csapatunkból öt gyereknek felajánlották, hogy leigazolják őket. Zámbori Dominik, Szénási Martin, Mága László, Őzse Zoltán és Csík Roland juthat így nagy lehetőséghez, de a SZISE vezetői a többiekkel is szeretnének találkozni a későbbiekben.

Az edzésen Nyilasi Bálint (jobbra, fehér pólóban) tesztelte a fiatalokat

Forrás: Nagyfügedi LSZ