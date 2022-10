HERÉD–GYÖNGYÖSI AK 0–2 (0–0)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 150 néző. V.: Török Mihály (Derda D., Juhász B.).

HERÉD: Gedei K. – Tábik D. (Németh Sz., 65.), Zsámboki Á. (Szegedi T., 81.), Szabó B., Balla Z. (Balog B., 65.), Székesi Á. (Micskó M., 56.), Tóth D., Tari Sz., Oláh N., Penczner V., Héder N. Edző: Molnár Zoltán.

GYAK: Tóth B. – Szilágyi N., Forgó K., Vernyik D. (Oravecz B., 18.), Márkus M., Tóth L., Czinkóczi B., Nagy-György B., Szabó V. (Szentannai M., 81.), Szabó T., Lekli S. (Ludányi G., 87.). Edző: Majzik Zoltán.

GÓL: Oravecz B. (67.), Héder N. (70. – öngól).

JÓK: Gedei K., Penczner V., Oláh N., Szabó B., ill. az egész vendégcsapat.

MOLNÁR ZOLTÁN: – Jó iramú mérkőzésen a Gyöngyös a második félidei játékának köszönhetően gyűjtötte be a három pontot. Gratulálok az ellenfélnek!

MAJZIK ZOLTÁN: – Kimagasló teljesítményt nyújtottunk a jó hazai csapat ellen és igazi csapatként, remek támadásokat vezetve megérdemelten szereztük meg a nagyon fontos három pontot.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 0–0

Bélapátfalva, 100 néző. V.: Chikán Péter (Dobsonyi L., Kiss D.).

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Holló Á., Bocsi G., Érsek M., Jakab Ákos, Boros O., Vona Cs., Gyóni M. (Trenka D., 89.), Jakab Ádám, Molnár R. (Juhász L., 75.), Szeruha D. Edző: Horváth Tamás.

ENERGIA: Besze B. – Farkas B., Pilinyi I., Ivony A., Marosi J. (Hartyányi V., 84.), Izsvák Á. (Nyerges P., 89.), Fótos L., Barta Á., Sándor B., Forgács B. (Fekete B., 61.)., Czene L. Játékos-edző: Tatár Roland.

JÓK: Érsek M., Holló Á., Vona Cs., Boros O., Bocsi G., ill. Pilinyi I., Sándor B., Czene L.

HORVÁTH TAMÁS: – Magas színvonalú, korrekt játékvezetés mellett küzdelmes mérkőzésen először nem sikerült gólt szerezni, bár voltak hozzá lehetőségeink. A múlt heti sérülések és betegségek miatti edzés- és koncentrációs hiányból adódóan rúgott és kapott gól nélkül maradtunk egy rendkívül szervezett és intelligens futballt játszó csapat ellen.

TATÁR ROLAND: – A mérkőzésnek voltak periódusai, amikor egész tűrhetően futballoztunk, de az ellenfélnek is voltak lehetőségei. Sok sikert a Bélapátfalvának!

MAKLÁR–LŐRINCI 1–0 (0–0)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 180 néző. V.: Nagy Péter (Sohajda L., Kiss-Szemán Hanna).

MAKLÁR: Tuza B. – Noszek G., Vojtekovszki M., Besenyei R. (Szeles A., 92.), Szabó D. (Nagy B., 54.), Fügedi T., Farkas Cs., Sárosi G., Koós K. (Godó G., 92.), Utasi B. (Hajdu Zs., 68.), Molnár A. Edző: Szabó András.

LŐRINCI: Uj M. – Szilágyi Á., Gál Sz., Nyerges K., Hegedűs N., Gulyás O. (Budveszel Benett, 55.), Oláh Á., Bartalis B. (Kovács G., 84.), Simon M., Zöldi D., Drávucz M. Játékos-edző: Gulyka Zsolt.

GÓL: Vojtekovszki M. (88.).

KIÁLLÍTVA: Farkas Cs. (80.), ill. Hegedűs N. (50.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Oláh Á.

SZABÓ ANDRÁS: – Robi, Las Vegasban megígértem neked valamit. Szerencsénk volt, be is tudtuk tartani.

GULYKA ZSOLT: – Gratulálok a hazaiaknak!

GYÖNGYÖSHALÁSZ–MARSHALL-ASE 0–1 (0–0)

Gyöngyöshalász, 100 néző. V.: Jakab Máté (Krózser A., Bublos O.).

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Rédei M., Sőregi Z. (Fodor B., 46.), Horváth V., Gulyás K., Bartha B., Füzik B., Szabó Cs. (Márkus M., 71.), Jurecska E. (Papp M., 71.), Molnár E., Nádudvari A. (Galó D., 89.). Edző: Török János.

ANDORNAKTÁLYA: Éles V. – Csikos M. (Nagy V., 85.), Pelyhe Cs., Mohácsi G., Esztergomi Z., Marsa E., Ökrös B., Szabó L. (Kollár B., 62.), Bárdos B. (Bálint A., 78.), Esztergomi Á., Pelyhe K. (Palaticzky Á., 62.). Edző: Szabó László.

GÓL: Palaticzky Á. (92.).

JÓK: Halasi Á., ill. Esztergomi Z. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

TÖRÖK JÁNOS: – Míg mi csak focizgatni jöttünk ki a pályára, addig az ellenfél játékosai győzni jöttek Halászra. Teljesen megérdemelt az andornaktályai győzelem, gratulálok az ellenfélnek!

TAMÁS TIBOR technikai vezető: – A helyzetek alapján teljesen megérdemelten nyertünk.

EGERSZALÓK–BESENYŐTELEK 8–0 (3–0)

Egerszalók, 120 néző. V.: Juhász Sámuel (Juhász Á., Nyitrai G.).

EGERSZALÓK: Farkas D. – Kvetkó B., Ötvös O. (Jónás G., 46.), Nagy G. (Balogh D., 46.), Halász D., Danó Zs. (Montvai T., 74.), Ficzere P. (Nagy P., 79.), Gallik G., Hímer G., Szőllősi R. (Hangácsi K., 46.), Neumann G. Játékos-edző: Montvai Tibor.

BESENYŐTELEK: Vincze B. (Nováki M., 58.) – Ragó T. (Karnizs G., 46.), Bényei R., Gál D., Kriston Á. (Horváth I., 58.), Póka T., Monori J. (Tóth M., 46.), Mester T., Rézműves Cs. (Vincze E., 67.), Kovács R., Nováki M. Edző: Tóth László.

GÓL: Halász D. (20.), Kvetkó B. (21.), Danó Zs. (29.), Balogh D. (69.), Hangácsi K. (76. –11-esből, 89.), Hímer G. (80.), Neumann G. (85.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Bényei R., Horváth I.

MONTVAI TIBOR: – Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Sok sikert kívánok a folytatásban a Besenyőteleknek!

VASS ISTVÁN technikai vezető: – Tudom, hogy nem ezzel kellene foglalkoznom, nem e miatt kaptunk nyolc gólt. Van nekünk elég bajunk, nem kell, hogy még a játékvezetők is belénk rúgjanak. De minket ha szólunk eltiltanak, a játékvezető a következő héten is büntetlenül vezethet. Gratulálok az Egerszalók csapatának!

HEVESTHERM-HEVESI LSC–EGER SE II. 2–2 (0–0)

Heves, 80 néző. V.: Orosz Fruzsina (Kincses D., Németh Sz.).

HEVES: Boros Á. – Volyák P. (Csőke B., 73.), Tari M., Szabó G., Balázs L., Dalnoki G., Maksó L., Kóczián M. (Boros B., 50.), Budai I., Tóth T. (Besenyei F., 50.), Korsós M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

EGER: Császár D. – Lakó N., Fabók D., Rabi L. (Kovács B., 60.), Petz P., Seres B., Gáspár M. (Laki B., 59.), Nyilas L., Rab K., Bozó K. (Szabó T., 49.), Daru M. (Tolvaj M., 59.). Edző: Vitányi László.

GÓL: Balázs L. (59.), Korsós M. (66.), ill. Kovács B. (76.), Seres B. (77.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

BESENYEI FERENC: - Ennyi helyzetet büntetlenül nem lehet kihagyni, ezek a pontok nagyon fognak majd hiányozni. Sok sikert az Egernek!

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Ezek a mérkőzések segítik fiataljaink fejlődését. Nehéz, amikor hirtelen négyet kell cserélni sérülés miatt és mire az újak bemelegednek, már kettővel vezet az ellenfél és még hárman jelzik, hogy baj van. Le a kalappal a csapat előtt, hogy innen felállt a gárda és reális esélyünk volt a három pontra is.

SZABADNAPOS: Füzesabonyi SC-Erőss út.