ABASÁR–VÁMOSGYÖRK 3–1 (1–1)

Abasár, 30 néző. V.: Lucián János (Csuja Z., Nádasdi B.).

ABASÁR: Juhász B. – Horváth M., Horváth A., Szebenyi J., Benedek D., Suha Z., Horváth R., Dobray Zs. (Vaszil M., 57.), Kállai R. (Suha P., 46.), Suha Á. (Szűcs B., 64.), Fábián P. Játékos-edző: Benedek Dominik.

VÁMOSGYÖRK: Ollári R. – Kotka R., Kluk T., Palik V., Gedei Z., Galó K., Szurdoki P. (Arday R., 67.), Géczki R., Kobát Cs. (Futó T., 84.), Bagi B., Nagy A. Edző: Szerdahelyi Gábor.

GÓL: Szebenyi J. (32., 92.), Benedek D. (69. – 11-esből), ill. Galó K. (34.).

KIÁLLÍTVA: Gedei Z. (92.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

PALÁSTI KRISZTIÁN játékos: – Végre győztünk, megtört a jég! Keretbe foglaltuk az idényt, nagyot ment a Benedek-csapat! Gratulálok a társaknak és sok sikert a Györknek!

SZERDAHELYI GÁBOR: – Addig, amíg az egyéni érdekek megelőzik a csapatét, sok jóra nem számíthatunk.

VISONTA–DOMOSZLÓ 3–1 (0–0)

Visonta, 50 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Pápista M., Kiss-Szemán Hanna).

VISONTA: Suvada L. – Kis M., Váradi K. (Dobos K., 88.), Váradi A., Gubala Á. (Kernács Á., 72.), Kiss Zs. (Pethes A., 46.), Vidra R., Molnár B., Molnár A., Darók D. (Bezzegh Zs., 46.), Schmied R. Edző: Dérfi Zoltán.

DOMOSZLÓ: Holecz A. – Szilágyi L., Danó D., Gyuris G. (Barkóczi R., 72.), Lakatos D., Bordás D., Lakatos R., Bader Á., Kiszály G. (Balázs Á., 86.), Zimány I., Jónás B. Edző: Kovács Zsolt.

GÓL: Vidra R. (58.), Molnár B. (67. – 11-esből, 93.), ill. Danó D. (64.).

JÓK: Suvada L., Kis M., Gubala Á., Vidra R., Molnár B., ill. az egész vendégcsapat.

DÉRFI ZOLTÁN: – Nagyon jól játszó ellenfelet sikerült legyőzni higgadtabb, nyugodtabb játékkal. Ezúttal a rutin nagyon sokat segített. Azt azért megjegyezném, hogy én soha nem foglalkozom az ellenfél kispadjával, vezetőivel, de ugyanezt elvárnám másoktól is.

KOVÁCS ZSOLT: – A két csapat játékán nem látszott a táblázaton elfoglalt helyezés. Egyenrangú ellenfelei voltunk a hazai csapatnak, a végén a nagyobb rutin döntött. Nem tartom sporszerűnek az ellenfél edzőjétől, hogy a harmadik góljuk után, úgy fogalmazott: most már mehettek haza.

POROSZLÓ–EGERSZÓLÁT 2–4 (1–0)

Poroszló, 63 néző. V.: Mencsik László (Törtei M., Juhász B.).

POROSZLÓ: Nagy I. – Kállai R., Csala A., Németh P. (Tóth B., 62.), Juhász B., Nagy L., Illés Sz. (Suha T., 59.), Bordács J., Puzsoma D., Hajnal M., Habóczki Gy. Játékos-edző: Csala Attila.

EGERSZÓLÁT: Balázs M. – Bozó Z., Pásztor M., Surjánszki M., Holló G., Szabó D., Vitai K. (Csepcsányi G., 46.), Bársony L., Kristály P. (Szabó K., 28.), Dancs Sz. (Jakubik Zs., 63.), Malacsik K. Edzők: Linninger István, Bata Árpád.

GÓL: Kállai R. (3.), Csala A. (62.), ill. Surjánszki M. (52.), Bársony L. (56.), Szabó K. (83.), Jakubik Zs. (90. – 11-esből).

JÓK: Juhász B., Nagy I., ill. Bozó Z., Szabó K., Bársony L., Holló G.

CSALA ATTILA: – Annak ellenére, hogy az utolsó 4–5 forduló nem úgy sikerült ahogy szerettük volna, az augusztusi kiinduló ponthoz képest így is előrébb tartunk. Egyedüli megye II-es csapatként állunk a kupában és mi adjuk a gólkirályi jelöltet. Csüggedésre semmi ok. Köszönöm azoknak a játékosoknak, akik megjelentek a mérkőzéseken, jó pihenést minden csapat vezetőjének és játékosának!

LINNINGER ISTVÁN: – Az első félidőben taktikai fegyelmezetlenség miatt akár el is dőlhetett volna a meccs. A második félidőben szerkezetet váltottunk, és teljesen mást játszottunk, ami hozta magával a győzelmet.

TARNAMENTE SSZE–PETŐFIBÁNYA 4–4 (1–3)

Kompolt, 50 néző. V.: Orosz Fruzsina (Kocsis J., Bakó D.).

TARNAMENTE: Sike J. – Tudja A. (Boros D., 62.), Farkas O., Krisztián D., Bajzát L., Bak K., Sasvári D. (Vezekényi M., 9.), Bodó B., Czakó T., Kulics A., Malkó P. Játékos-edző: Kulics Attila.

PETŐFIBÁNYA: Ács G. – Molcsán M., Szivos R. (Jambrik M., 36.), Fekete V., Vas Borosi Cs., Schrancz B., Berki T., Balog A. (Sárközi P., 46.), Szluka N., Balog R., Herceg M. Edző: Molcsán László.

GÓL: Malkó P. (38., 85.), Vezekényi M. (68.), Krisztián D. (94.), ill. Berki T. (3.), Fekete V. (16. – 11-esből, 72.), Herceg M. (30.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Fekete V.

KULICS ATTILA: – Ismét a küzdős oldalunkat mutattuk. Pontszámban túlteljesítettük a tavaly őszi teljesítményünket. Gratulálok az ellenfélnek is!

MOLCSÁN LÁSZLÓ: – Gratulálok a hazai csapatnak a lelkesedéséhez, számukra elveszett mérkőzést hoztak döntetlenre.

MSE-MÁTRABALLA–HEVESI LSC II.-HEVESVEZEKÉNY 3–2 (2–2)

Recsk, 50 néző. V.: Szigetvári Márk (Török M., Somogyi B.).

MÁTRABALLA: Sütő M. – Kárász B., Baatartulga E., Suha F., Nagy A., Kuborczik I., Balog B., Szecskó M., Csík E., Czibere R., Papp R. Edző: Molnár Zsolt.

HEVESVEZEKÉNY: Kiss M. – Kiss J. (Lukács Cs., 79.), id. Ungvári István, Gacsal B., Tóth R., Keskeny P. (Ungvári L., 85.), Tóth L., ifj. Ungvári István, Riczkó B., Demjén D., Kiss Á. (Pápai J., 37.). Edző: Neuschel Csaba.

GÓL: Szecskó M. (12., 26.), Balog B. (89.), ill. Riczkó B. (27., 43.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Demjén D., Kiss M., Riczkó B.

BAJKÓ CSABA technikai vezető: – Kimagasló játékvezetés mellett kiszenvedtük a győzelmet a sportszerű vendégekkel szemben.

KISS JÓZSEF: – Két sportszerű csapat mérkőzésén a Balla egy góllal jobbnak bizonyult. További sok sikert a hazaiaknak!

ZAGYVASZÁNTÓ–ATKÁR 2–6 (2–3)

Zagyvaszántó, 100 néző. V.: Rézműves Ferenc (Nyitrai G., Máté A.).

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – Molnár M. (Gyurovics P., 54.), Bajka L., Maksa Z. (Szegedi F., 80.), Tóth R. (Kiss G., 54.), Szaka I., Hrágyel G. (Birtalan Á., 80.), Cseh J. (György N., 80.), Szeberényi M. (Parragi D., 65.), Vidák M., Orosz T. Edző: Rozmaring Péter.

ATKÁR: Kovács T. – Táncos T., Táncos R., Kiss D. (Cseh J., 70.), Csík R., Varga K., Csuka R., Egri N. (Simonkovits A., 87.), Barabás H., Pelle M., Lehótszky M. Játékos-edző: Kovács Tamás.

GÓL: Maksa Z. (8.), Hrágyel G. (29.), ill. Barabás H. (14.), Pelle M. (22.), Varga K. (43., 93.), Egri N. (76.), Lehótszky M. (82.).

JÓK: Bajka L., Hrágyel G., Maksa Z., ill. az egész vendégcsapat.

ROZMARING PÉTER: – Nagyon szépen köszönöm az egész éves támogatást az elnökségnek és az önkormányzatnak. Külön megköszönöm a feleségeknek, barátnőknek a támogatást, amit nyújtottak felénk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, bár ez a hétvégi mérkőzés már erőtlen volt. Úgy gondolom, ettől a mérkőzéstől függetlenül ha a tabellára néznek, akkor még így is szembetűnő a különbség. Gratulálok csibészek!

KOVÁCS TAMÁS: – Kilencven perc koncentráció nagy győzelmet hozott. A nagy győzelmek nagy ünneplést igényelnek. Ha sikítani hallják az atkári lányokat, nem kell rendőrt hívni, nem bántjuk őket! Hajrá, Atkár!

APC–HORT 2–3 (1–3)

Apc, 80 néző. V.: Németh Gábor (Derda D., Sohajda L.).

APC: Beregi D. – Parádi J., György F. (Sebestyén B., 68.), Matusik Á., Varga I. (Varró Á., 57.), Czibolya K., Beleznai L., Oláh K., Vályi F., Keviczki R., Juhász G. Játékos-edző: Parádi János.

HORT: Maksa M. – Kanzler K., Mester M. (Erdélyi Z., 70.), Csomor D., Tamás T., Káposzta B., Erdélyi A. (Nagy G., 85.), Hans M., Nagy A., Kovács G., Csontos B. Edző: Káposzta István.

GÓL: Oláh K. (18.), Parádi J. (70.), ill. Csontos B. (20.), Tamás T. (31.), Káposzta B. (45. – 11-esből).

KIÁLLÍTVA: Beleznai L. (93.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

PARÁDI JÁNOS: – Ez a mérkőzés méltó megkoronázása volt ennek a fél szezonnak.

KÁPOSZTA ISTVÁN: – Minden jó, ha jó a vége. Jó pihenést a téli szünetre, tavasszal remélhetőleg ezen az úton folytatjuk és sikerül megtartani a helyünket a középmezőnyben.

Szabadnapos: Mátraderecske

A bajnokság állása

1. Egerszólát 14 11 – 3 45–20 33

2. Mátraderecske 13 10 1 2 47–18 31

3. Zagyvaszántó 14 10 1 3 29–18 31

4. Visonta 14 9 1 4 40–23 28

5. Petőfibánya 14 7 3 4 40–28 24

6. Poroszló 14 7 – 7 45–32 21

7. Mátraballa 14 7 – 7 35–42 21

8. Atkár 14 6 3 5 34–29 21

9. Apc 14 6 3 5 29–29 21

10. Domoszló 13 3 4 6 23–35 13

11. Hevesvezekény 14 3 3 8 23–33 12

12. Hort 14 3 3 8 32–56 12

13. Vámosgyörk 13 3 2 8 24–30 11

14. Abasár 14 2 2 10 22–43 8

15. Tarnamente SSZE 13 2 2 9 24–56 8

16. Hatvani Lok. kizárva