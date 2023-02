A szerb fővárosban az Egri Vasas SE sakkozójaként Paál-Szűcs Attila, az Andornaktálya SE éljátékosaként pedig Paál András mozgatta a bábukat a válogatott színeiben.

Az 5. fordulóban:

ÜZBEGISZTÁN–MAGYARORSZÁG 1,5:2,5

A fiatal, alacsony Élő-pontszámmal rendelkező, de nagyon veszélyes üzbégek ellen győzelmi kényszerben ültek asztalhoz a mieink. A lapunkhoz eljuttatott helyszíni beszámoló szerint a meccs kezdetben jól alakult.

Máté Balázs szép játékkal győzött és Paál-Szűcs Attilának is gyalog előnye volt, bár az ellenfél aktivitása gondot jelentett.

Zámbó Zoltán is magabiztosan lépkedett, bár kis előnyben játszott az első táblán. Aztán ismét jött a dráma: a negyedik táblán Ács Gábor elhúzta magát és gyorsan kikapott, a harmadikon Paál-Szűcsnél elfogyott az „anyag”, és bár a végén is maradt a gyalog fór, nem tudott nyerni. Így 1,5:1,5-ös állásnál Zámbó Zoltánban volt minden remény. Az állás már szinte döntetlennek tűnt, ám megkereste az utolsó esélyt, és konok szívóssággal végigvitte a tervét, megnyerve azt, amit már szinte nem is lehet, ezzel életben tartva a dobogós álmokat.