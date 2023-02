A férfi NB II. Keleti csoportjának szombathelyi fordulója kevés sikert tartogatott az Eszterházy SC számára. A gárda a folytatásban a 4–6. helyért zajló rájátszásban lesz érdekelt. A Gyöngyösi RSE Jászberényben szenvedett vereséget.

A férfi NB II. Keleti csoportjában:

PTE-PEAC–ESZTERHÁZY SC 3–0 (24, 23, 24)

ESC: Mákos A., Tari B., Nagy B., Hornyik B., Göncző-Dutkay, Vincze T. Liberó: Tóth B. Csere: Geml T., Hetényi G., Kovács B. Játékos-edző: Vincze Tamás.

VINCZE TAMÁS: – Csalóka az eredmény. Szoros szettek után maradtunk alul, ráadásul a megszokottnál csonkább összeállításban. A mérkőzés alakulását illetően döntő tényező lehetett, hogy az első szakasz végén három játszmalabdánk is volt, a remekül mezőnyöző pécsiek viszont minden támadásunkat kivédekezték. A folytatásban a pörgetett nyitásokat sajnos gyengébben fogadtuk. Ugyanakkor adódtak nagyszerű megoldásaink is, így összességében minőségi mérkőzést játszottunk az alapszakaszt várhatóan megnyerő pécsiekkel.

ESZTERHÁZY SC–SZOMBATHELYI ESE 2–3 (16, 23, –21, –21, –10)

ESC: Geml T., Berta T., Nagy B., Hetényi G., Mákos A., Hornyik B.. Liberó: Tóth B. Csere: Göncző-Dutkay. Játékos-edző: Vincze Tamás.

VINCZE TAMÁS: – A nagy csatát hozó első mérkőzés után két játékossal tovább csökkent létszámunk, ennek ellenére pontos és hatékony játékkal hoztuk az első két játszmát. Kicsit meg is nyugodtunk. A folytatásban jellemzően fej-fej mellett potyogtak a pontok, de sajnos nem tudtunk reagálni a hazaiak játszmák végi fordulatszám növelésére. Elfogytunk és elfáradtunk a maratoni mérkőzés végére, amit ellenfelünk döntő játszmában megérdemelten megnyert.

SZOLNOKI SPC–GYÖNGYÖSI RSE 3–1 (20, 23, –25, 19)

GYRSE: Gyurkó B., Gyánti N., Vigh Z., Radics J., Baják B., Hordós B. Liberó: Jarosch T. Csere: Farkas L., Szabó D. Játékos-edző: Farkas László.

FARKAS LÁSZLÓ: – Több poszton is akadtak hiányzók, ennek ellenére több szettben is pariban voltunk a szolnoki fiúkkal, akik végül megérdemelten nyertek.

GYÖNGYÖSI RSE–GÖDÖLLŐI RC 2–3 (17, –18, –8, 23, –6)

GYRSE: Gyurkó B., Gyánti N., Vigh Z., Szabó D., Baják B., Hordós B. Liberó: Jarosch T. Csere: Farkas László, Radics J. Játékos-edző: Farkas László

FARKAS LÁSZLÓ: – A hiányzó kezdő játékosaink ellenére egy igazán fordulatos mérkőzést játszottunk.

A gyöngyösiek március 11-én Gödöllőn, a házigazdák és a Szolnok ellen zárják az alapszakaszt.

A női NB II. Keleti csoportjának 17. fordulójában:

SALGÓTARJÁNI BTC–EGRI VSI 0–3 (–10, –10, –15)

Salgótarján, Városi Sportcsarnok. V.: Nagy Zs.

EVSI: Hauer-Balázs, Juhász D., Schachinger R., Nagy Zs., Lázár A., Hernádi A. Liberó: Báder E. Csere: Majoros P. Edző: Juhészné Tóth Mária.

JUHÁSZNÉ TÓTH MÁRIA: – Végig motiváltan, magabiztos játékkal, kiemelkedően jó nyitásokkal nyertük meg a mérkőzést.

KÖVETKEZIK: Szolnoki SPC–Egri VSI, február 26., vasárnap, 17.00.

NB II., Kelet, férfiak

1. Kecskemét 17 13 4 46–22 40

2. PTE-PEAC 16 13 3 43–21 39

3. Gödöllő 15 10 5 35–24 27

4. Győr 16 8 8 36–29 27

5. Eszterházy SC 17 9 8 33–31 26

6. Szolnok 15 6 9 26–33 19

7. Nyíregyháza 17 6 11 28–40 18

8. U16-os válogatott 7 5 2 18–10 15

9. Szombathely 17 5 12 22–44 13

10. Gyöngyös 15 1 14 10–43 4

NB II., Kelet, nők

1. Szeged 17 17 – 51–4 50

2. Szolnok 17 12 5 41–17 38

3. Palota RSC 17 12 5 41–18 38

4. Közgáz SC 17 12 5 41–19 36

5. DEAC 17 12 5 38–21 33

6. Röpke SE 17 8 9 28–30 25

7. KISTEXT 17 6 11 21–40 17

8. EVSI 17 4 13 17–42 13

9. Kunhegyes 17 2 15 9–47 5

10. Salgótarján 17 – 17 2–51 0