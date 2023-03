ESZTERHÁZY SC (3.)–TEMPO KSE (11.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 18.00. V.: Babidorics, Reszegi.

Sokszor volt már róla szó idény közben, hogy a megváltoztatott lebonyolítású NB I/B idén nagyon sok mérkőzést hoz a mezőnynek, a jelenleg harmadik Eszterházy SC-nek ugyanakkor már csak hat fellépés maradt hátra a szezonból. Aktuálisan a Tempo KSE ellen kell hozni a papírformát, ami az elmúlt hetek játékát tekintve elvárható az egyetemistáktól, különösen, ha azt nézzük, hogy még mindig nagyon szoros az élmezőny.

A bajnokság állása

Az vitán felül áll, hogy a dobogóhoz minden hátralévő meccsüket nyerniük kell az egrieknek, ami hogyha teljesül, akkor még a feljutás is összejöhet, ám e tekintetben már nincs saját kézben a sors. Amennyiben legalábbis már nem hibázik az ESC, úgy biztosan maga mögött tartja a Szombathely gárdáját, a Kozármislenynek viszont a rosszabb egymás elleni eredmények miatt háromszor is botlania kellene a helycseréhez, míg a Vasasnak elég lenne egyszer kikapnia. A szóban forgó csapatok ráadásul még játszanak is egymás ellen, ezért is fontos, hogy hozza a kötelezőket Zsadányi Sándor gárdája.