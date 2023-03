Welcome to Germany! Valós vendégszeretetből ennyi jutott csütörtök este a Ferencváros labdarúgóinak leverkuseni Európa-liga-meccsén. Az angol nyelven intézett köszöntés egy 210 centiméteres biztonsági embertől érkezett, akinek kezei – maradjunk annyiban – mindenhová is elértek…

Szigorú fogadtatásban részesültünk úgy kétezerötszázan, akik időt, energiát és pénzt nem kímélve utaztunk messzire a Fradiért. Tény, Európában sokan tartanak az FTC keménymagjától, ez a keménymag azonban most felelősségteljesen viselkedett. Pedig lehetett volna baj, például, amikor a német rendőrök egyértelműen provokatív módon, két órán át feltartották az ezerfős különvonatot. A magyar külügy határozott fellépésének hála, mégis időben befutott a szerelvény. A BayArena előterében roham-, és lovasrendőrök csapatai folyamatos feszültséget teremtettek a már-már megalázó beléptetést egyébként viszonylag türelmesen viselő drukkerek körében, akikkel még az aprópénzt is kipakoltatták. Szürreális volt látni, amikor a lesajnált magyar forintunkat úgy szedték össze helyi hajléktalanok, mintha kincset találtak volna. A nagy nyugat…

Csütörtökön az oly befogadó németektől a képmutatás és a kirekesztés magasiskoláját kaptuk. Mindezt európai ország állampolgáraként, európai ország vendégségében, európai kupamérkőzésen. Hazafelé nem is járt más a fejemben a kétgólos hátrány ledolgozásán túl, mint egyetlen kérdés: tényleg ez lenne ma Európa?