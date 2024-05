Egy hét alatt háromszor is elöntötte Andornaktálya utcáit a víz. Csütörtökön és pénteken is villámárvíz zúdult a falura. A sok csapadékot megszenvedték a domboldalból lefelé vezető utcák, de a Tórét falurész is, az Egerhez legközelebb fekvő utcák. Németh Sándor 2018-ban költözött ide, de azzal, ami most történt, hogy eddig nem szembesült, az udvarán és a garázsában is állt a víz. Mint mondta, gondot jelent, hogy a Vörösmarty úton kétfelől középre lejtenek az árkok, nem pedig a patak felé vezették a csapadékvíz árkot. A hegyoldal felől érkező sár és víz aztán lefolyik az utcába, de nem tudja elhagyni, csak a Kölcsey utcai árok felé. Így aztán az utca felől befolyt hozzá a víz, amit nem győzött szivattyúzni. Látszatja nem sok van magas lehet most a talajvíz szintje is.

Andornaktályán is sok gondot okozott a pénteki villámárvíz

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap